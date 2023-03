Der Streik am Donnerstag ist nicht der erste am Münchner Flughafen in diesen Tarifverhandlungen.

Sechs Stunden lang sollen Beschäftigte am Airport am Donnerstag ihre Arbeit niederlegen. Der Flughafen rechnet damit, dass Personen- und Gepäckkontrollen in großen Teilen zum Erliegen kommen - und hat Tipps für Reisende.

Kurz vor der finalen Runde der Tarifgespräche im öffentlichen Dienst versucht die Gewerkschaft Verdi, den Druck auf die Arbeitgeber weiter aufrecht zu erhalten. Nach dem Großstreiktag am Dienstag in München stehen am Donnerstag in der bayerischen Landeshauptstadt weitere Arbeitsniederlegungen bevor - diesmal am Flughafen.

Was plant Verdi am Münchner Flughafen?

Die Gewerkschaft hat die Beschäftigten der Sicherheitsgesellschaft München (SGM) für Donnerstag zu einem sechsstündigen Warnstreik aufgerufen. Er soll von 8 bis 14 Uhr dauern, wie Verdi mitteilte. Die SGM führt am Flughafen München die Passagier- und Handgepäckkontrollen durch.

Der Flughafen rechnet mit einer hohen Streikbeteiligung und daher damit, dass "während des Streiks die Sicherheitskontrollen sowie die Kontrolle des Hand- und Reisegepäcks in großen Teilen zum Erliegen" kommen werden. Erst nach dem angekündigten Streikende werde sich die Lage zunehmend wieder beruhigen, heißt es auf der Website des Flughafens.

Konkrete Informationen zu möglichen Flugausfällen gibt es bislang nicht. Verdi teilte mit, dass man nicht mit Flugausfällen rechne, warnte Passagiere aber, dass mit längeren Wartezeiten zu rechnen sei. Der Flughafen rät Passagieren dringend dazu, sich mit ihrer jeweiligen Airline in Verbindung zu setzen. Außerdem sollten Passagiere möglichst mit reduziertem und leichtem Handgepäck reisen und den Online-Check-in nutzen.

Es sei dringend notwendig, die Einkommen am Flughafen zu erhöhen, um neue Kollegen für die Arbeit am Flughafen zu gewinnen, teilte Manuela Dietz von Verdi Bayern bereits am Montag mit. Sonst drohe auch in diesem Sommer ein Flugchaos wie bereits im letzten Jahr.

Was fordert Verdi - was bietet die Arbeitgeberseite?

Die Gewerkschaft will für die bundesweit 2,5 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen 10,5 Prozent mehr Lohn durchsetzen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. In München litten die Beschäftigten besonders stark unter der Inflation, die Lebensmittel, Energie und Wohnungsmieten immer teurer macht. Hinzu komme eine hohe Arbeitsbelastung, da inzwischen Tausende Stellen unbesetzt seien. Allein bei der Landeshauptstadt fehlten mehr als 4000 Mitarbeiter.

Die Arbeitgeber bieten in zwei Schritten insgesamt eine Erhöhung von fünf Prozent - bei einer Gesamtlaufzeit von 27 Monaten. Hinzu kommt eine Einmalzahlung von 2500 Euro. Das Angebot sei ein "Hohn", findet Verdi-Chef Heinrich Birner angesichts der hohen Inflationsrate. "Viele in den unteren Einkommensgruppen wissen echt nicht mehr, wo sie noch sparen können," sagt er.

Wie geht es in den Verhandlungen weiter?

Die dritte und letzte Verhandlungsrunde findet vom 27. bis zum 29. März in Potsdam statt. Sollten die Gespräche scheitern, könnte eine Schlichtungsrunde mit externen Schlichtern durchgeführt werden. Passiere das nicht, werde Verdi eine Urabstimmung über einen unbefristeten Streik halten, sagte Birner der SZ. Stimmten 75 Prozent der Gewerkschaftsmitglieder dafür, gehe es dann in einen harten Arbeitskampf.