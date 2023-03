Die Ladesäulen in München gehören damit zu den teuersten in Deutschland. Das Fahren mit Verbrenner-Motoren wird sogar teilweise günstiger. Wie kann das sein?

Von Andreas Schubert

Lange Zeit war Stromtanken in München billiger als in den meisten anderen Städten. Doch von April an gehört die Stadt beim Ladestrom zu den teuersten des Landes. Die Stadtwerke München (SWM), denen 85 Prozent der öffentlichen Ladesäulen im Stadtgebiet gehören, erhöhen den Preis pro Kilowattstunde jeweils um zehn Cent auf 59 Cent für Normall-Laden an Säulen mit Wechselstrom (AC) und auf 79 Cent für Schnell-Laden an Säulen mit Gleichstrom (DC) - so viel wie an den Ionity-Ladesäulen, die etwa an Autobahnraststätten stehen.

Nun wird das elektrische Fahren teilweise teurer als mit einem Verbrenner. Eine Beispielrechnung: Wer seinen Akku an der DC-Ladestation auflädt, kommt mit einem E-Auto und einem Verbrauch von 20 Kilowattstunden auf 100 Kilometer auf 15,80 Euro Energiekosten. Ein Benziner mit einem Verbrauch von sieben Liter fährt sich bei einem Spritpreis von 1,80 Euro mit 12,60 Euro billiger. Anders sieht es bei einer Normalladung an einer AC-Säule aus. Hier liegen die Kosten bei 11,80 für 100 Kilometer. Das wiederum kann ein sparsamer Diesel unterbieten.

Wie kann das sein, dass die Ladestrom-Preise steigen, während die Verbraucherpreise zu Hause wegen der Strompreisbremse um etwa zehn Cent pro Kilowattstunde sinken? Die SWM begründen dies mit der Entwicklung am Markt. Der Strompreis für Privatkunden sei vorher schon angehoben worden, bevor er zum kommenden 1. April wieder reduziert werde. Der Ladestrom vollziehe aber erst jetzt die Preisbewegung und folge den stetig und stark gestiegenen Energiepreisen, teilen die SWM auf Nachfrage mit.

Auch in Nürnberg und Berlin gehen die Preise nach oben

Die SWM sind nicht die einzigen großen Energieversorger, die die Preise anheben. Die Berliner Stadtwerke zum Beispiel heben den Preis an AC-Säulen um sechs Cent auf 55 Cent pro Kilowattstunde an, der DC-Preis bleibt mit 65 Cent gleich. Dafür wird bei Überschreitung einer bestimmten Ladezeit eine sogenannte Blockiergebühr von zwei Cent pro Minute fällig. Auch der Nürnberger Anbieter N-Ergie hat die Preise schon im Februar um bis zu 20 Cent erhöht. Der reguläre Tarif liegt bei 62 (AC) beziehungsweise 74 Cent, plus einer Blockiergebühr von fünf bis zehn Cent. Stromkunden des Anbieters kommen günstiger weg, dafür kostet sogenanntes Ad-hoc-Laden mit Direktzahlung per Smartphone an DC-Säulen stolze 85 Cent.

Die SWM verlangen dagegen für alle Kunden und Bezahlarten denselben Preis. Es wird weder eine monatliche Grundgebühr fällig, noch eine Blockiergebühr. Wer eine Ladekarte eines anderen Anbieters aus dem Ladenetzverbund hat, zahlt auch in München nach dessen Tarif, das kann dann günstiger sein.

Im Stadtgebiet München betreiben die SWM aktuell 595 öffentliche Säulen mit rund 1200 Ladepunkten. Auch diese umfangreiche Infrastruktur will bezahlt sein. Günstigere Anbieter wie die Supermarktkette Aldi berechnen fürs Schnellladen zwar nur 39 Cent, stellen aber nur ein paar Handvoll Ladepunkte an ihren Märkten im Raum München zur Verfügung.

Als die E-Mobilität in München Fahrt aufnahm, zahlten E-Auto-Fahrer an den Ladesäulen zunächst einen Zeittarif von 1,80 Euro je Stunde und eine monatliche Grundgebühr von 10,12 Euro, dann führten die SWM zum 1. April 2019 einen Verbrauchstarif ein. Zunächst sollte die Kilowattstunde 55 Cent kosten. Nach Intervention von Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) senkten die SWM den Preis auf 38 Cent (AC und DC), den sie erst zum 1. April 2022 auf 49 Cent für AC und 69 Cent für DC anhoben.

"Eine Erhöhung wäre hier kontraproduktiv"

Was sagt die Politik zur erneut anstehenden Erhöhung? "Wir sind für die Förderung der Elektromobilität, um eine sinnvolle Verkehrswende für München zu erreichen", lässt CSU-Fraktionschef Manuel Pretzl auf Nachfrage wissen. "Dazu müssen aber die Preise stabil bleiben, eine Erhöhung wäre hier kontraproduktiv."

SPD-Fraktionschefin Anne Hübner erklärt, die aktuellen Strompreise seien für alle sehr schwierig zu stemmen. "Ein subventionierter Strompreis für E-Autofahrer, die sowieso schon von privilegiertem Parken profitieren, ist allen anderen Münchnerinnen und Münchnern gerade nicht zu vermitteln", sagt sie. "Strompreise müssen für alle sinken. Daran sollen die Stadtwerke arbeiten."

Grünen-Stadtrat Sebastian Weisenburger sagt, ihm blute sein ökologisches Herz angesichts der Tatsache, dass Verbrenner-Fahren derzeit teilweise günstiger sei. Er habe deshalb im Wirtschaftsausschuss vorgeschlagen, dass auch SWM-Kunden, wie die Kunden anderer Anbieter, günstigere Tarife an Ladesäulen zahlen sollen. Das ist seitens der SWM aktuell aber nicht geplant.