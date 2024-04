Von Anne Eberhard

Verkehrswende im Schneckentempo Barcelona hat verkehrsberuhigte Superblocks, in Paris haben alle Radler Vorfahrt - und was tut sich in München? Ausgerechnet in der Stadt, in der die Grünen seit Jahren alle Wahlen gewinnen, ist eine Radsternfahrt der Höhepunkt einer zeitgemäßen Fortbewegung. Ratlose Beobachtungen vom Straßenrand. (SZ Plus)

Wo die Stammtische den Mitgliedern gehören Im Augustiner-Keller gehört es zur Tradition, dass die Stammtische im Biergarten jedes Jahr aufs Neue von den Gästen selbst aufgebaut werden. Manche machen ein richtiges Event daraus: mit Oldtimer-Tross, Anzapfen und Bayernhymne. (SZ Plus)

Wenn Schüler im Klassenchat Hass verbreiten Besonders im vergangenen Herbst gab es viele Fälle von Israelfeindlichkeit und offenem Judenhass. Schulleiter meldeten aber auch rassistische Vorfälle, rechte Hetze und LGBTIQ-feindliche Äußerungen. Schülerinnen und Schüler sind sowohl Opfer als auch Täter.

Hollywood zu Gast in München Die zweite Staffel der amerikanischen Streaming-Serie "Nine Perfect Strangers" entsteht derzeit in Bayern und Österreich. Aber wo steckt eigentlich Nicole Kidman?

Immobilien: Was an Stelle des ehemaligen Gabriel-Kinos entsteht

Erzbistum München und Freising wird 1300 Jahre alt: In 20 Minuten durch die Kirchengeschichte

Kriminalität: Polizei schnappt Handtaschen-Diebin

