Sie ist das Gegenteil einer Fremden, und doch spielt sie die Hauptrolle in der US-amerikanischen Streaming-Serie "Nine Perfect Strangers" : Nicole Kidman , 56, ist eine der berühmtesten Schauspielerinnen der Welt, und dass sich die Oscar-Gewinnerin derzeit in Bayern und Österreich aufhält, ist trotz aller Verschwiegenheitsklauseln kein Geheimnis mehr.

Seit Mitte Januar bis Ende Juni wird die zweite Staffel der Mystery-Serie um die russische Wellness-Heilerin Masha (Kidman) gedreht - und zwar in den jungen modernen Penzing-Studios, in Österreich und München. Über den großen Coup für die bayerische Filmwirtschaft hatte die SZ im Januar exklusiv berichtet. Inzwischen hat der Studio-Boss und Co-Produzent Joe Neurauter das Großprojekt und den zeitlichen Rahmen bestätigt.

Nun sind die Dreharbeiten in München angekommen, im Herzen der Stadt. Seit ein paar Tagen breitet sich das Produktionsteam am und im Bayerischen Hof aus, am Promenadeplatz waren Parkplätze und ganze Straßenabschnitte gesperrt, Ausstatter und Techniker gingen ein und aus. Wie lange hier die Kameras laufen, ob und wann es Szenen mit Kidman gibt, darüber schweigen die Produzenten (Fifth Season, Supernix und Supernix Austria) wie die FC-Bayern-Bosse zur Frage des neuen Trainers. Es wird also weiter spekuliert werden, wo in München als nächstes gedreht wird, wann die Oscar-Gewinnerin selbst vor die Kamera tritt und: in welchem Münchner Luxushotel sie und ihre Entourage abgestiegen sind.

Dass sie in einem Fünf-Sterne-Haus in München residiert, darüber sind sich Insider einig. Auch darüber, dass die Hollywood-Produktion millionenschwer und für Bayern einzigartig ist. Das Projekt, in der Branche "9PS" genannt, ist mit Fördersummen aus Bayern (eine Million), Deutschland (zehn Millionen) und Österreich (7,5 Millionen) ausgestattet. 18,5 Millionen Euro sind hierzulande enorm viel für eine Filmproduktion.

"Nine Perfect Strangers" nach dem Roman von Liane Moriarty kreist um die Heilerin Masha (Kidman), die neun unterschiedliche Menschen in ihrem abgelegenen Ressort empfängt und ihnen "totale Transformation" verspricht. Probleme und Geheimnisse kommen dabei ans Licht, Mashas Methoden sind angsteinflößend und umstritten. Die erste Staffel der achtteiligen Serie des US-Anbieters Hulu erschien 2021, die deutsche Erstausstrahlung lief bei Amazon Prime. Wann die zweite Staffel herauskommt, ist bisher nicht bekannt.

Zum Cast der neuen Staffel gehören neben Kidman Annie Murphy ("Schitt's Creek"), Christine Baranski ("Good Wife"), Popsängerin King Princess, Murray Bartlett ("The White Lotus"), Aras Aydın und der Österreicher Lucas Englander ("Transatlantic"). Kürzlich wurden auch der britisch-malaysische Schauspieler Henry Golding ("Crazy Rich Asians"), der Brite Mark Strong ("Shazam! Fury of the Gods") und die Schwedin Lena Olin ("One Life") bestätigt.

Die Drehregionen Bayern und Österreich stehen der Serie auch deshalb so gut, weil die neuen Folgen in einem abgelegenen Wellness-Resort in den Alpen spielen sollen. Zum Trubel am Promenadeplatz mag das zwar nicht passen, aber Film ist seit jeher eine große Illusion.