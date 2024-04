Metta ist nicht nur ein Begriff aus dem Buddhismus, sondern auch ein im Dezember 2023 eröffnetes Café in der Maxvorstadt. Übersetzt heißt der Name, der für eine Art der Meditation steht, so viel wie Freundlichkeit oder Güte. "Ich finde das Wort einfach schön", sagt Anna Rötzer, die das Lokal mit zwei Partnerinnen betreibt. Weil Meditation hier eine maßgebliche Rolle spielt, ist der Name nicht nur schön, sondern auch passend: Das Metta ist ein Café, aber auch ein Yoga-Studio.