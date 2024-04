Was die Kriminalitätsstatistik verrät, warum die Einschränkung des Cannabis-Gesetzes gar nicht so einfach ist, welches wenig verlockendes Angebot Opern-Intendant Serge vorliegt und mehr.

Von Leo Kilz

DER TAG IN MÜNCHEN

Münchner Kriminalstatistik: "Die Gewalt nimmt zu" Die Zahl der Delikte ist auf den höchsten Stand seit zehn Jahren gestiegen. Doch was sind die Gründe? Und wer sind die Täter? Was die Statistik verrät - und was nicht. (SZ Plus)

Ein Angebot, das man nur ablehnen kann Serge Dorny hat die Bayerische Staatsoper umgekrempelt. Von Dank ist bei der Frage nach einem neuen Vertrag wenig zu spüren. (SZ Plus)

Warum die Einschränkung des Cannabis-Gesetzes gar nicht so einfach ist Die bayerische Staatsregierung will die Cannabis-Verbotszonen so ausweiten, dass davon auch der Englische Garten und das Oktoberfest erfasst wären. Wird das klappen?

Tausende demonstrieren in München für und gegen das Verbot von Abtreibungen Obwohl Fachleute vor einer Beteiligung von Rechtsextremisten warnen, unterstützt der Regensburger Bischof die Abtreibungsgegner auf dem Königsplatz.

WEITERE NACHRICHTEN

Nach iranischem Angriff auf Israel: Münchner Polizei verstärkt Sicherheitsvorkehrungen

Sommerlicher Hotspot: Kommunaler Außendienst patrouilliert an der Isar

Verkehr in der Innenstadt: CSU will freie Bahn fürs Auto

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER GASTRO-TIPP

MÜNCHEN ERLESEN

