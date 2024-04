München ist die sicherste Großstadt Deutschlands, seit Jahrzehnten. Doch die bundesweite Zunahme der Gewaltkriminalität macht auch vor Stadt und Landkreis München nicht Halt. Mit einem Plus von 8,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr ist der Anstieg sogar noch etwas höher als im deutschlandweiten Durchschnitt (8,6 Prozent). Knapp 5000 Fälle registrierte das Präsidium im Jahr 2023 - ein Zehn-Jahres-Hoch. Im Vergleich zu 2019 ist die Gewaltkriminalität in München sogar um 26,9 Prozent gestiegen. "Die Gewalt nimmt zu", kommentierte Münchens Polizeipräsident Thomas Hampel Ende März bei der Vorstellung der Münchner Zahlen die Entwicklung. Das gelte im Übrigen auch für die "Gewalt in den Köpfen", die meist politisch motivierte Hasskriminalität.

Was versteht die Polizei unter Gewaltkriminalität?

"Gewaltkriminalität" ist ein genau definierter Begriff aus der polizeilichen Kriminalstatistik. Dazu zählen: "Mord, Totschlag und Tötung auf Verlangen, Vergewaltigung und sexueller Übergriff sowie sexuelle Nötigung im besonders schweren Fall, Raub, räuberische Erpressung und räuberischer Angriff auf Kraftfahrer, Körperverletzung mit Todesfolge, gefährliche und schwere Körperverletzung, erpresserischer Menschenraub, Geiselnahme und Angriffe auf den Luft- und Seeverkehr". Nicht deckungsgleich ist der statistische Begriff der "Rohheitsdelikte", zu denen Raub, Körperverletzung, Nötigung und Bedrohung zählen.

Wie viele Fälle wurden aufgeklärt?

Zu 32 Fällen von Mord und Totschlag wurde die Münchner Polizei im vergangenen Jahr gerufen, darunter waren zehn vollendete und 22 versuchte Taten. Alle Tatverdächtigen dieser Kapitalverbrechen konnten nach Angaben der Münchner Polizei ermittelt werden. Betrachtet man alle 4910 Gewaltdelikte aus Stadt und Landkreis München, beträgt die polizeiliche Aufklärungsquote immerhin noch 77,7 Prozent. Die gute Nachricht: Parallel zur Zunahme der Gewaltdelikte konnte die Münchner Polizei auch mehr mutmaßliche Gewalttäter ermitteln. 2023 haben die Beamtinnen und Beamten 4763 Tatverdächtige identifiziert, acht Prozent mehr als im Jahr davor.

Was weiß man über die Tatverdächtigen?

Vier von fünf Tatverdächtigen im Bereich Gewaltkriminalität waren Männer. "Deutlich überrepräsentiert" sind in München auch junge Gewalttäter. Der Anstieg bei den unter 21-Jährigen betrug laut Polizeistatistik im Bereich der Raubstraftaten 47,5 Prozent. Bei Fällen von gefährlicher und schwerer Körperverletzung ist die Zahl tatverdächtiger Jugendlicher so hoch wie noch nie in den vergangenen zehn Jahren.

Detailansicht öffnen "Entgegen dem bayernweiten Trend spielen Straftaten durch Zuwanderer keine übergeordnete Rolle", sagt Polizeipräsident Thomas Hampel. (Foto: Robert Haas)

Welche Rolle spielt die Migration?

Aus den Zahlen lässt sich vieles herauslesen - und manchmal gleichzeitig auch das Gegenteil. Fakt ist: Bei Raub, schwerer Körperverletzung und Vergewaltigung hatten mehr als die Hälfte der ermittelten Tatverdächtigen keinen deutschen Pass. Die Zahl nichtdeutscher Tatverdächtiger stieg um 9,7 Prozent. Dabei geht es allerdings um die große Gruppe aller Menschen, die nicht die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen. Das können Menschen sein, die seit Jahrzehnten in München wohnen ebenso wie professionalisierte, reisende Kriminelle, EU-Bürger ebenso wie Flüchtlinge.

Letztere werden in der Polizeistatistik "Zuwanderer" genannt. Ihre Beteiligung an Gewaltdelikten ist 2023 in München sogar deutlich zurückgegangen - um 7,2 Prozent auf 591 Tatverdächtige. Bei der Vorstellung der Kriminalstatistik sagte Thomas Hampel: "Entgegen dem bayernweiten Trend spielen Straftaten durch Zuwanderer keine übergeordnete Rolle." Wichtig auch zu wissen: Bei Gewalttaten, die von Geflüchteten begangen wurden, waren die Opfer überwiegend ebenfalls Menschen ohne deutschen Pass, unter ihnen 235 Zuwanderer und Zuwanderinnen. Viele dieser Gewaltdelikte wurden in den Unterkünften verübt.

Wer wurde zum Opfer von Gewalt?

Nicht immer lauern Täter ihren Opfern auf Straßen oder in Parks auf. Jede achte Gewalttat geschieht innerhalb der Familie oder der Partnerschaft. Wenn Frauen Opfer von Gewalttaten werden, passiert das sogar in mehr als jedem vierten Fall im "sozialen Nahbereich". Männer werden dagegen in der Regel zu Opfern von Gewalttätern, zu denen keinerlei Vorbeziehung bestand. In jedem zweiten Fall von Mord und Totschlag gab es eine Vorbeziehung zwischen Opfern und Tätern, bei 17,2 Prozent dieser Opfer waren die Tatverdächtigen der ehemalige oder aktuelle Partner oder die Partnerin. 273 Fälle schwerer sexueller Gewalt bis hin zur Vergewaltigung registrierte die Münchner Polizei 2023, das sind 35 weniger als im Jahr zuvor.

Was weiß man über die Gründe für die Zunahme?

Ein Teil der Zunahme ist auch durch den Bevölkerungszuwachs im Großraum München zu erklären - laut Polizei um 130 000 Menschen in den vergangenen zehn Jahren. Und es gibt offenbar eine erhöhte Anzeigebereitschaft. Manche Taten wandern nach Beobachtung von Polizeiexperten dadurch "vom Dunkel- ins Hellfeld". Es gab sie also schon immer, nur jetzt erfährt die Polizei davon. Fest steht aber auch: "Die wirtschaftliche Entwicklung, die gestiegene Migration und eine höhere Mobilität" nach den Jahren coronabedingter Einschränkungen seien Gründe für den Anstieg der Gewaltkriminalität, sagte der Präsident des Bundeskriminalamts, Holger Münch, vergangene Woche bei der Vorstellung der bundesweiten Zahlen.

Die Frage, ob die Gewalt in der Gesellschaft allgemein zunehme, stellte auch Polizeipräsident Hampel bei der Präsentation der Münchner Statistik. "Verrohung" heißt ein viel verwendetes Stichwort. Verbale Gewalt im Netz gebiert offensichtlich auch körperliche Gewalt auf der Straße: So stieg die Zahl politisch motivierter Gewaltdelikte von 56 auf 93 sprunghaft an.