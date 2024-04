Details wollte ein Polizeisprecher am Sonntagmittag aus Sicherheitsgründen nicht nennen. Es gebe keine konkreten Hinweise auf mögliche Anschläge, aber eine "erhöhte abstrakte Gefahrenlage" für israelische und jüdische Einrichtungen. Dafür seien die Einsatzkräfte sensibilisiert worden. Die aktuelle Lage werde im Polizeipräsidium fortwährend neu bewertet.

Für den Sonntagabend wurde von jüdischen Organisationen spontan zu einer Solidaritätskundgebung für Israel aufgerufen. Etwa 500 Teilnehmer werden dazu unter dem Motto "Hände weg von Israel" auf dem Karlsplatz erwartet. Der Versammlung geht eine schon länger geplante Demonstration voraus, die unter dem Titel "Run for their lives" an die israelischen Geiseln erinnern soll, die sich in den Händen der vom Iran unterstützten Terrororganisation Hamas befinden.

Die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München, Charlotte Knobloch, äußerte sich am Sonntagmittag auf der Plattform X (früher Twitter). Sie sei "unendlich erleichtert, dass Israel sich gegen die nächtliche Attacke verteidigen konnte". Das iranische Regime bleibe aber eine tödliche Gefahr für alle, die "selbstbestimmt in Freiheit leben wollen".

Das Mullah-Regime habe "gestern Nacht sein wahres Gesicht gezeigt", schrieb die Israelische Generalkonsulin Talya Lador am Sonntag auf X. Die Diplomatin hat ihren Sitz in München. Sie dankte der bayerischen Landtagspräsidentin Ilse Aigner für deren "klare Worte". Aigner hatte den Angriff mit Raketen und Drohnen auf Israel als "eine beispiellose, eine gefährliche Eskalation" bezeichnet. Teheran riskiere damit einen Flächenbrand. "Meine Gedanken sind bei unseren Freunden in Israel", schrieb die CSU-Politikerin auf X. "Wir stehen fest an ihrer Seite!"

Am Wochenende wurden erneut Stimmen laut, die als Reaktion auf den iranischen Angriff ein Verbot des Islamischen Zentrums Hamburg (IZH) fordern. Das IZH gilt als verlängerter Arm des Teheraner Regimes und unterhält - unter anderem Namen - nach Einschätzung von Verfassungsschützern eine "Außenstelle" in München: die Islamische Vereinigung Bayern in der Landsberger Straße.

Raketenalarm hatte es in der Nacht unter anderem in der israelischen Stadt Be'er Sheva im Negev gegeben. Seit drei Jahren verbindet eine Städtepartnerschaft München mit Be'er Sheva. Im November beschloss der Münchner Stadtrat, die Partnerkommune mit einer Million Euro zu unterstützen. Das Geld soll in den dort eingerichteten Notfallfonds fließen, um die durch Terrorakte und Hamas-Raketenbeschuss entstandenen Herausforderungen zu bewältigen. Nahe der östlich von Be'er Sheva gelegenen Kleinstadt Arad wurde nach Angaben des israelischen Rettungsdienstes Magen David Adom in der vergangenen Nacht ein zehnjähriger Junge bei dem iranischen Großangriff schwer verletzt.