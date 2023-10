Am Donnerstag standen sie gemeinsam auf der Bühne vor der Münchner Synagoge - vereint in Trauer um die von der Terrorgruppe Hamas ermordeten Menschen in Israel . Fünf Tage später hat Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter Generalkonsulin Talya Lador-Fresher empfangen. Die 61-Jährige ist seit Anfang September die neue diplomatische Vertreterin des Staates Israel in München.

Man habe "über die schreckliche aktuelle Lage in Israel" gesprochen, hieß es aus dem Rathaus. Reiter bekräftigte dabei "die klare Position der Stadt: München steht solidarisch an der Seite Israels und der Partnerstadt Be'er Sheva." Er bot erneut seine Unterstützung an. Am Donnerstag hatte Reiter angeordnet, dass nach den Terroranschlägen pro-palästinensische Kundgebungen in München bis auf Weiteres verboten sind.