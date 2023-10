Die Stadt München hat eine pro-palästinensische Demonstration verboten, die an diesem Freitag stattfinden sollte. Das erklärte das zuständige Kreisverwaltungsreferat (KVR) wenige Stunden vor dem Termin. Auch vergleichbare Versammlungen dürften nicht stattfinden. Für ähnliche Kundgebungen am Samstag werde auch ein Verbot vorbereitet, hieß es in der Mitteilung.

Angemeldet ist zum Beispiel eine Demonstration mit 250 Teilnehmern auf dem Marienplatz. Eine Prüfung der Veranstaltungen habe ergeben, dass "eine konkrete Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung besteht". In diesem Fall dürfen Behörden Demonstrationen untersagen. Anmelder können das Verbot von Gerichten auch kurzfristig überprüfen lassen.

Die Gruppierung "Palästina spricht" hatte für Freitag einen "Protestmarsch" angekündigt, der am Odeonsplatz beginnen und enden sollte. Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hatte das Verbot bereits am Donnerstagabend auf einer Veranstaltung auf dem Jakobsplatz angekündigt, wo etwa 2000 Besucher nach dem Terrorangriff durch die Hamas ihre Solidarität mit Israel zeigten. Das Kreisverwaltungsreferat schuf nun die rechtliche Basis. "Ich bedanke mich beim KVR dafür, dass ab sofort klar ist, dass wir in München solche Demos untersagen werden", sagte Reiter. "Hetze gegen Israel, gegen Jüdinnen und Juden oder Aufrufe zu Gewalt gegen unsere jüdischen Bürgerinnen und Bürger oder jüdischen Einrichtungen werden wir nicht dulden."

Das KVR schätzt die angekündigten Demonstrationen so ein, dass dort eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung bestehen würde. Nur dann erlaubt das bayerische Versammlungsgesetz ein Verbot. Für ihre Entscheidung hat die Behörde nach eigenen Angaben das "Versammlungsgeschehen" der vergangenen Tage im gesamten Bundesgebiet und in München analysiert. Auf pro-palästinensischen Veranstaltungen seien "eine Vielzahl an Straftaten und Auseinandersetzungen bis hin zu Widerständen gegen Polizeibeamten und Polizeibeamtinnen und körperliche Übergriffe" festgestellt worden.

Ein konkretes Beispiel in München nennt das KVR auch. Am Montag seien bei einer solchen Kundgebung mit etwa 350 Teilnehmern auf dem Marienplatz "antisemitische Äußerungen" gefallen. Dazu habe es Beiträge gegeben, die als "Billigung der Terrorangriffe gewertet werden könnten". Weiter sei das Existenzrecht Israels bestritten und zur Solidarität mit den Angriffen auf Israel aufgerufen worden, heißt es in der Mitteilung des KVR. Die Behörden hätten Strafverfahren wegen Beleidigung und Volksverhetzung "zum Nachteil der jüdischen Bevölkerung" eingeleitet.

Dazu kommt aus Sicht des KVR als weitere Verschärfung der festgestellten Gefahrenlage die sich weiter zuspitzende Situation im Nahen Osten. Das ließe ein weiteres Ansteigen von Straftaten und das erneute Billigen der Verbrechen der Hamas erwarten. Die Münchner Sicherheitsbehörde kommt zu dem Schluss, dass "pro-palästinensische Versammlungen ein Klima der Gewalt" verbreiten würden. Das gelte insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Hamas zur "weltweiten Mobilisierung und Solidarisierung mit ihren Taten" aufgerufen habe.

Die Münchner Polizei hat angekündigt, am Nachmittag mit starken Kräften in der Innenstadt präsent sein zu wollen, um das Verbot zu überwachen. Das gelte auch für andere Veranstaltungen mit Palästina-Bezug - diese würden als "Ersatzversammlungen" angesehen und ebenfalls aufgelöst werden.