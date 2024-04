Wie viel die Großereignisse im Sommer der Stadt einbringen, warum Züge in den Süden komfortabler werden, wie warm es am Wochenende wird und mehr.

Von Leo Kilz

Wie München vom Mega-Konzert-Sommer profitiert Taylor Swift, Adele, Ed Sheeran, Coldplay, AC/DC, dazu die Fußball-EM und natürlich die Wiesn: So viel Party war noch nie. Die Stadt prognostiziert einen Tourismus-Rekord und viele Millionen an Einnahmen. (SZ Plus)

Wetter am Wochenende: "Temperaturexplosion" für München vorhergesagt Der Wetterdienst erwartet Sonnenschein und sommerliche Temperaturen. Wie außergewöhnlich ist das für April? Und kann vielleicht Saharastaub das Super-Sonnen-Wochenende noch verhindern?

Lediglich Bewährungsstrafe für Beziehung mit einer Zwölfjährigen Ein 38 Jahre alter Mann wird wegen schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes verurteilt, bleibt aber auf freiem Fuß. Die besonderen Umstände des Falls rechtfertigten dies, sagt die Richterin. (SZ Plus)

Mit der neuen Railjet-Generation komfortabler in den Süden Rampen für Fahrräder, besseres Wlan und mehr Privatsphäre: Eine "Reise auf ICE-Niveau" versprechen die neuen Züge. Bei der Jungfernfahrt kommt es prompt zu einer Verspätung. (SZ Plus)

Fragwürdiger Kommentar: Sympathien für Hitler Im April 1924 ergingen die milden Urteile gegen Adolf Hitler und Erich Ludendorff, die sich an die Macht putschen wollten. Die Münchner Neuesten Nachrichten, Vorgängerzeitung der SZ, kommentierten dies damals auf fragwürdige Weise.

Bilanz der Feuerwehr für 2023: Die großen Feuer bleiben im Gedächtnis

Nach Cannabis-Legalisierung: Polizei erwischt erste Gesetzesbrecher

St. Veit-Straße: 81-Jährige in Tram ausgeraubt

