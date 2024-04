Sechs Minuten. Nicht der Rede wert, geradezu ein Kinkerlitzchen an Verspätung, würden leidgeprüfte Bahnfahrer wohl sagen. Aber dass das mit der pünktlichen Abfahrt knapp werden könnte, war absehbar. Vier Ansprachen/Grußworte plus Honoratioren-Foto auf dem roten Teppich und dann auch noch das An-Bord-Gehen der mehr als 100 geladenen Gäste. Klar, dass das nicht innerhalb der geplanten halben Stunde klappen würde. Aber an diesem Morgen ist's gerade wurscht. Der Railjet 19089 steht auf Gleis fünf am Hauptbahnhof für eine Sonderfahrt bereit, bei der niemand um seinen Anschlusszug bangen muss. Und damit willkommen bei der Jungfernfahrt der neuen Railjet-Generation von München nach Verona!

Neue Züge braucht das Land - wer würde das bestreiten? Wer mal versucht hat, zu Ferienbeginn per Schiene statt Autobahn in die Ferne zu reisen, wird das sicher unterschreiben. Gut also, dass sich da etwas tut, vor allem Richtung Österreich und Italien: Von Montag an reist man gen Süden nun bequemer und komfortabler, denn dann sind auf der Strecke von München über Rosenheim, Innsbruck, Bozen, Verona nach Bologna und in der Gegenrichtung die Railjet-Züge der neuen Generation im Einsatz. Versprochen wird eine "Reise auf ICE-Niveau". Mit der Auslieferung weiterer Züge werden die täglich verkehrenden fünf EuroCity-Züge nach und nach mit den neuen Fahrzeugen unterwegs sein.

"Der grenzüberschreitende Bahnverkehr boomt", sagt Klaus-Dieter Josel, der Konzernbevollmächtigte der Deutschen Bahn für Bayern, "allein zwischen Deutschland und Österreich ist die Zahl der Reisenden in den vergangenen fünf Jahren um 50 Prozent gestiegen". Für 6,3 Milliarden Euro wurden 27 neue Züge bestellt, was für rund 100 000 zusätzliche Sitzplätzen sorgen soll. Dabei gehe es "nicht allein um ein Mehr an Verbindungen ins europäische Ausland", so Josel, "sondern auch um ein spürbares Plus an Qualität und Komfort".

Und das sieht man dem Railjet innen auch an. Ein paar Zahlen: Der Neue ist bis zu 230 Kilometer pro Stunde schnell, 238 Meter lang und hat statt für 497 Fahrgäste nun Platz für 532, davon 430 in der zweiten Klasse, 86 in der ersten Klasse, 16 in der Business Class sowie zwölf im Bordrestaurant. Die neue Generation besteht aus neun Wagen, sieben davon mit Niederflur-Einstieg, wodurch Rollstuhlfahrer und Fahrgäste mit großem Koffer, Kinderwagen oder Fahrrad bequemer zusteigen können. Barrierefreies Reisen wird zudem durch drei Rollstuhlplätze im sogenannten Multi-Funktions-Wagen und eine taktile sowie kontrastreiche Ausstattung erleichtert.

Detailansicht öffnen Mit den Railjet-Zügen soll man komfortabler reisen können. (Foto: Stephan Rumpf)

Detailansicht öffnen Für 6,3 Milliarden Euro wurden 27 neue Züge bestellt. (Foto: Stephan Rumpf)

Detailansicht öffnen Auch Platz für Fahrräder gibt es in den Zügen. (Foto: Stephan Rumpf)

Zuweilen sind die Neuerungen nur zentimetergroß und erleichtern doch so Vieles. So kann man Fahrräder über eine schmale Rampe neben den Treppenstufen hinaufschieben statt sie mit Herkuleskraft nach oben wuchten zu müssen; für eine gescheite Arretierung ist ebenfalls gesorgt. Auch Halterungen für Ski und Snowboards gibt es, man fährt schließlich durch Tirol und Südtirol. Ähnliches gilt fürs Gepäck: Statt Koffer über Kopfhöhe nach oben zu stemmen, kann man im sogenannten Raised-Seating-Bereich Gepäckstücke unter die erhöhten Sitze schieben; auch Gepäckaufbewahrung und -sicherung sind verbessert.

Die dunkelroten Sitze sind auch in der zweiten Klasse verstellbar und nun lückenlos verarbeitet, was für mehr Privatsphäre sorgt. Außerdem: zwei Klapptische pro Sitz, Fußstütze sowie Leselampe. Ein weiteres Plus: verbessertes Wlan dank mobilfunkdurchlässiger Scheiben sowie Lademöglichkeiten per USB und induktive Ladestationen. Energieeffizient ist auch die Klimaanlage, dank Wärmepumpe. Ebenfalls neu: drei Automaten für Snacks sowie heiße und kalte Getränke. Für vier Euro bekommt der hungrige Gast ein Sandwich "Backofen Leberkäs, Essiggurkerl & Ei" oder die Variante "Vegan Kebap, Kraut & Paradeiser", ein Snickers schlägt mit 2,40 Euro zu Buche.

Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter sieht in dem Flottenwechsel "einen Quantensprung im internationalen Nord-Süd-Verkehr zwischen unseren wirtschaftlich und kulturell stark verflochtenen Regionen". Na dann, gute Fahrt in den italienischen Frühling!