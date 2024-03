Von Leo Kilz

DER TAG IN MÜNCHEN

Wo Rechte über dunkle Machenschaften und geheime Verbindungen raunen Die Münchner Eventlocation "Weitblick" hat sich zu einem bedeutenden Vernetzungsort der rechten Szene entwickelt. Welche Thesen auf dem "Congress der klaren Worte" dort eine Bühne fanden. (SZ Plus)

Wie Münchner an Rabatte für Schwimmbad, MVV oder Tierpark kommen Der München-Pass soll das Leben in der teuersten Stadt Deutschlands erleichtern. Das Rathaus will nun mehr Menschen davon profitieren lassen.

Parteitag der Münchner SPD: Hoffen auf Respekt - und Dieter Reiter Die Münchner Sozialdemokraten wollen an ihrer "Kampagnenfähigkeit" arbeiten und sich so gegen die schlechten Ergebnisse stemmen. Immerhin: Weil die CSU Hilfe leistet, können sie bei der Kommunalwahl 2026 einen aussichtsreichen Kandidaten aufbieten.

Cannabis-Täter sollen straffrei bleiben Bis zur Legalisierung müssen die Staatsanwaltschaften allein in München Tausende alte Fälle überprüfen, die nach neuem Recht nicht zu Strafen geführt hätten. Gefangene könnten freigelassen, Geldbußen ausgesetzt werden. Die Justiz klagt über die Arbeitsbelastung.

Tierpark Hellabrunn: Unterricht zwischen Erdmännchenbau und Löwengehege Nachhaltigkeit kann man lernen, und das auch noch spielerisch: In der Hellabrunner Tierparkschule drücken Kinder jeden Alters und jeder Schulart die Schulbank. Die Unesco hat jetzt das Konzept prämiert.

WEITERE NACHRICHTEN

Hauptbahnhof: Unbekannter rettet Hilflosen aus dem Gleis - in letzter Sekunde

Unterhalb des Friedensengels: Feuerwehr rettet 20-Jährigen aus der Isar

Polizei: Schockanrufer erbeuten 100 000 Euro

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER GASTRO-TIPP

