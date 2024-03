Einen stark unterkühlten Mann haben Einsatzkräfte der Münchner Feuerwehr am Sonntag aus der Isar gerettet. In den frühen Morgenstunden war ein Notruf eingetroffen, wonach sich eine Person im Wasser im Bereich der Luitpoldbrücke befindet. Die Retter fanden den 20-Jährigen in etwa hüfttiefem Wasser am Ostufer unterhalb des Friedensengels.