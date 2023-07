Von Anna Weiß

DER TAG IN MÜNCHEN

Mathe, Deutsch, Snapchat Seit einem Jahr dürfen die Schulen in München selbst entscheiden, wie sie die Nutzung von Smartphones regeln. Manche Schulleiter richten eigene Zonen dafür ein, andere verbieten Mobiltelefone ganz. Zeit für eine Bilanz. (SZ Plus)

Wie gefährlich sind Tigermücken in München? Beim Tropeninstitut melden sich viele Menschen, die Angst vor dem Insekt haben. Experten sehen bei Stichen keinen Grund zur Panik. Trotzdem will die Stadt die Ausbreitung der gestreiften Mücke an acht Orten genauer beobachten. (SZ Plus)

"Autos werden künftig weniger Platz haben" In der Maxvorstadt startet ein neues TUM-Projekt, dass für grünere Straßen und mehr Begegnungsfläche sorgen soll. Dafür mussten einige Parkplätze weichen. Ein ähnliches Projekt hatte jüngst in der Au für Anwohnerproteste gesorgt.

Mit 850 Stundenkilometern durch die Röhre In Ottobrunn wird die weltweit größte Teststrecke für den Hyperloop eröffnet. Die Idee zu dem neuen Transportmittel stammt von Elon Musk. In Zukunft soll es Passagiere mit Hochgeschwindigkeit von Stadt zu Stadt befördern. (SZ Plus)

3,3 Millionen Euro Soforthilfe für Betroffene von Missbrauch Die Stadt München will mit einer Kampagne Menschen erreichen, die in Kinderheimen Gewalt erfahren haben und heute oft in Not sind. Bisher haben sich erst 70 Personen gemeldet, oft sitzt die Scham auch im Erwachsenenalter noch tief.

Nahverkehr: U3 und U6 fahren von Montag an wieder regulär

Erneuerung Großhesseloher Wehr: Mehr Freiraum für Fische

Ferienarbeit für Schüler: Aiwanger und Dehoga werben für Praktika und Nebenjobs

Verkehr: Aus der Schule direkt in den Stau

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER KULTURTIPP

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg