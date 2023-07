Ende der Pendelei: Wochenlang wurde die viel genutzte Strecke zwischen Goetheplatz und Odeonsplatz saniert. Nun wird sie wieder in den regulären Betrieb genommen. Und am Freitag gibt's eine Belohnung für die Fahrgäste.

Von Montag, 31. Juli, an sollen die U-Bahn-Linien U3 und U6 wieder regulär fahren. Der Ersatzverkehr wird nach sieben Wochen eingestellt. Bis einschließlich Sonntag sind die Kunden der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) an der viel befahrenen Strecke zwischen Odeonsplatz und Sendlinger Tor noch auf den Pendelzug angewiesen. Zwischen Sendlinger Tor und Goetheplatz ist ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Seit dem 12. Juni erneuern die Stadtwerke München (SWM) die Weichenanlage südlich des U-Bahnhofs Sendlinger Tor. 600 Tonnen Schotter wurden ausgetauscht, die Elektronik sowie etwa zwei Kilometer Stromschienen erneuert und die Tunnelwände an den Bahnsteigen des U-Bahnhofs Goetheplatz saniert.

Detailansicht öffnen Grundsanierung im Untergrund zwischen Sendlinger Tor und Goetheplatz. (Foto: Stephan Rumpf)

MVG-Chef Ingo Wortmann bedankt sich bei den Fahrgästen für ihre Geduld und die Bereitschaft, längere Wege in Kauf zu nehmen. Er hofft auf Verständnis dafür, dass "ohne Bestandserneuerung keine Verkehrswende möglich ist". Bei einer Aktion am Freitag, 28. Juli, verteilen Mitarbeiter der MVG ab 14 Uhr Eis an die Fahrgäste am Sendlinger Tor zwischen der U-Bahn und der Haltestelle der Ersatzbusse vor der ADAC-Geschäftsstelle.