Von Leo Kilz

DER TAG IN MÜNCHEN

Wirtschaft in München: Hier haben Münchner Frauen die Macht Kontakte, Know-how, gegenseitige Unterstützung und berufliche Weiterentwicklung - Frauen-Netzwerke boomen. Wie gelingt der Weg nach oben? Sieben Unternehmerinnen erzählen von ihren Allianzen.

Hat Srecko S. doch seine Ehefrau getötet? Der Bundesgerichtshof hebt den Freispruch mit deutlichen Worten auf und kritisiert Rechtsfehler. Das Münchner Landgericht muss sich nun erneut mit der Frage beschäftigen: Was geschah in der Nacht im Schlafzimmer von Srecko S.?

Mit welchen Problemen Ukrainer auf dem Arbeitsmarkt zu kämpfen haben Viele Geflüchtete wie die junge Ärztin Margarita Pavliuchenko wollen möglichst bald selbst für ihren Lebensunterhalt aufkommen, doch sie scheitern häufig. Wie die Integration gelingen kann - und wie das Jobcenter dabei hilft.

Mit dem Express-Bus ins Urlaubsgebiet Die Linie X970 wird zur "Erlebnisbuslinie" erhoben. Denn auf der planmäßigen Strecke zwischen Starnberg und Bad Tölz gibt es viele Attraktionen am Wegesrand, die Ausflügler auch ohne Auto erreichen können.

Münchner Start-up: Sono stellt Solarauto ein 300 Mitarbeiter müssen gehen. Damit ist das wichtigste Vorhaben des Unternehmens gescheitert. Doch Sono hat bereits eine neue Geschäftsidee. Ob die besser funktionieren wird?

Hip Hop: Rap-Weltstar Kendrick Lamar kommt nach München Das Hip-Hop-Open-Air "Rolling Loud" auf der Messe München hat sein Line-up bekannt gegeben. Auch Travis Scott und WizKid sind bei der Premiere dabei.

Nach Porsche-Brand - Bekennerschreiben veröffentlicht Das Fahrzeug brannte am Mittwoch in Haidhausen. Nun ist in dem Kontext ein Schreiben auf einer Internetplattform mit den Titel "rache für lützerth" aufgetaucht.

Kontrolle in München: Zoll entdeckt 20 illegale Arbeiter in einem Hotel Die Menschen aus Georgien, Usbekistan, Armenien und der Ukraine hatten weder eine Arbeitserlaubnis noch eine Aufenthaltsgenehmigung.

