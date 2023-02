Von Michael Zirnstein

Großes war angekündigt auf dem Messe-Freigelände: "Rolling Loud" macht auf seinem weltweiten Siegeszug in München Station, das größte "Hip-Hop only"-Festival der Welt. Nur welche Künstler auftreten würden, hielt man noch unter Verschluss. Jetzt geht die Klappe auf, und darunter die Zugnummern - drei Männer mit größter Klappe: Kendrick Lamar, Travis Scott und WizKid. Wie vom Veranstalter Live Nation versprochen, ist das die "Extraklasse" des amerikanisch geprägten Hip-Hop. Der gebürtige Nigerianer WizKid, der Haupt-Act am Freitag, wurde 2016 bekannt durch "One Dance", die Kooperation mit dem Genre-Topverdiener Drake kam in den USA, Deutschland und etlichen Ländern mehr auf Platz 1.

Kendrick Lamar, der am Samstag auftritt, gilt als der Poet unter den Riesenrappern; sein Album "To Pimp a Butterfly" wird in der Genre-offenen "Rate Your Music"-Rangliste als "Bestes Album aller Zeiten" geführt; Präsident Obama holte sich Rat bei ihm; Lamar erhielt als erster Rapper den Pulitzer-Preis, und jüngstens holte er sich bei den Grammy-Awards wieder einmal die Auszeichnung für das Beste Album ab ("Mr. Morale & the Big Steppers").

Detailansicht öffnen Vom anderen Stern: Travis Scott brachte 2018 sein Album "Astroworld" an die Spitze der US-Charts. (Foto: Suzanne Cordeiro/AFP)

An der Spitze der US-Charts steht auch Travis Scott gelegentlich. Der Rapper aus Texas, Höhepunkt am Sonntag in München, wird vor allem für seine Kooperationen mit Kollegen wie Justin Bieber, Kanye West oder Rihanna gefeiert. Mit seinem eigenen Festival "Astroworld" kam er 2021 in die Kritik: Bei einer Massenpanik gab es Tote und Verletzte, man warf Scott vor, sein Konzert nicht früh genug abgebrochen zu haben. Auch nach einem "Rolling Loud"-Auftritt bekam Scott eine Anzeige, weil er ein Massengedränge provoziert habe.

"Rolling Loud" begann 2015 klein als eintägiges Festival. Die Grundschulfreunde und Musikkenner Matt Zingler and Tariq Cherif gründeten es 2015 in Florida. 2021 kamen 200 000 Besucher nach Miami. Inzwischen gibt es weltweite Ableger. Das Münchner "Rolling Loud Germany" ist die jüngste von zwei europäischen Ausgaben (2023 auch in Rotterdam und am Strand von Portimão, Portugal). Das Festival will mit einem "breitgefächerten Line-up" das "globale Spektrum reflektieren".

In München gastieren unter anderen die amerikanischen Rapper Lil Durk, Gucci Mane, Joey Bada$, Latto und GloRilla, Afrobeat-Stars wie Fireboy DML and Ayra Star, die Briten Central Cee, M Huncho und Sainté; sowie deutsche Größen wie Luciano und Bonez MC & RAF Camora.

Rolling Loud, 7.-9. Juli 2023, Messe München, Infos zu den Tickets unter https://germany.rollingloud.com/tickets