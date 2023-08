SZ Plus Abschied vom Hauner

"Wir haben keine politische Lobby für die Kinder"

Erika von Mutius hat an der Haunerschen Poliklinik unzähligen kleinen Patienten mit Asthma und Neurodermitis geholfen. Demnächst geht die leitende Oberärztin und Professorin in den Ruhestand - mit einem kritischen Blick auf fast 40 Berufsjahre in der Pädiatrie.