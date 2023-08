Von Susi Wimmer

Richter Norbert Riedmann ist kein Mann, der Angeklagten Ratschläge mit auf den Weg gibt oder sich in deren Leben einmischt. Aber jetzt macht er es doch: "Sie haben es in der Hand, wie es weitergeht", sagt er zu Sonja H., die im Rollstuhl sitzt und nach unten stiert. Gerade hat er die 48-Jährige zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren und Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik verurteilt. Die Frau hatte in ihrem Zimmer in einem Wohnheim Feuer gelegt, weil sich ein sturzbetrunkener Mitbewohner in der Tür geirrt hatte und in ihrem Bett gelandet war. Sonja H. flüchtete auf den Balkon, der Mann starb.

"Wir haben hier selten so einen tragischen Fall verhandelt", sagt Riedmann, Vorsitzender der zweiten Schwurgerichtskammer am Landgericht München I. Es geht um Menschen, die sicher nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Menschen, die in einem Wohnheim für Obdachlose in Schwabing gelandet sind. Zum einen Sonja H., die unter paranoider Schizophrenie leidet, die im Rollstuhl sitzt, weil ein Unterschenkel amputiert wurde und die ihr Leben mit Alkohol, Drogen und Beruhigungstabletten herunterdimmt.

Auch Mitbewohner Marcel K., 39 Jahre alt, sprach dem Alkohol in erheblichen Mengen zu. So auch vergangenes Jahr in der Nacht auf den 28. Juni. Auf den Videoaufnahmen aus dem Treppenhaus des Wohnheims sieht man ihn mehrmals ein- und ausgehen, er besorgte sich Alkohol. Bei seinem letzten Gang gegen 7 Uhr früh war er schließlich so betrunken, dass er den Zugang zum Aufzug nicht mehr fand und die Treppe nach oben torkelte. K. wohnte in Zimmer 404, Sonja H. in 204. Dass das Stockwerk falsch war, bemerkte K. mit seinen knapp fünf Promille Alkohol im Blut nicht mehr.

"Er fiel in ihr Bett, sie wollte ihn vertreiben", das waren die einzigen beiden Sätze, die die Angeklagte während der Verhandlungstage über ihre Verteidigerin Heidi Pioch erklären ließ. Sonja H. zündete ihre Matratze an und hangelte sich auf den Balkon. Durch die enorme Hitzeeinwirkung von "700 bis 900 Grad Celsius", so das Gericht, starb Marcel K. "an einem Inhalationshitzeschock", wie Rechtsmediziner Matthias Eppler in seinem Gutachten erklärte. Das erklärte auch, warum bei der Obduktion kein Rauch in der Lunge des Mannes gefunden wurde.

Die Kammer geht von Brandstiftung mit Todesfolge aus

Staatsanwältin Johanna Heidrich hatte eine Freiheitsstrafe von neun Jahren sowie die Unterbringung der Angeklagten gefordert. Auch das Gericht kam zu dem Schluss, dass Sonja H. nur eingeschränkt schuldfähig sei. Sie habe jedoch schon erkennen können, dass ihr Handeln gefährlich sei, so die Kammer. Deshalb gehe man von einer Brandstiftung mit Todesfolge aus.

Sonja H. selbst sieht ihre Krankheit nicht ein, verweigert bislang die Einnahme von Medikamenten. Richter Riedmann redet ihr ins Gewissen, dass sie ohne Alkohol und Drogen und mit den entsprechenden Medikamenten auch schon nach vier Jahren aus der psychiatrischen Klinik entlassen werden könnte. "Sie müssen ihre Krankheit in den Griff kriegen", schärft er ihr ein. Aber sie hält den Kopf gesenkt.