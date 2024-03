DER TAG IN MÜNCHEN

Missbrauch in der Umkleidekabine Der Fußballtrainer Vito L. galt als idealer Coach. Doch er soll über Jahre etwa 30 Kinder und Jugendliche missbraucht haben. Um seine "Behandlungen" durchzuführen, gab er sich als Physiotherapeut aus. (SZ Plus)

Noch hundert Tage bis zur Fußball-EM Am 14. Juni treffen sich Deutschland und Schottland zum Eröffnungsspiel in Fröttmaning. Und im Olympiapark geht ein opulentes Begleitprogramm über die Bühne - von Live-Konzerten bis zum Flying Fox.

Letzte Hoffnung Denkmalschutz Im grünen Innenhof eines alten Wohnblocks im Herzogpark ist ein großer Neubau geplant. Der Stadtrat ist parteiübergreifend entsetzt - doch stoppen kann er das Projekt nicht (SZ Plus).

"Dieses Jahr stehen wir geschlossen gegen den Rechtsruck in der Gesellschaft" Silvia Schwarz organisiert als Mitglied der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit die Münchner Demo zum Weltfrauentag mit. Wie sie den 8. März sieht und was ihr Hoffnung macht. (SZ Plus)

Massive Einschränkungen beim Bahn- und Luftverkehr Am Donnerstag legen Lokführer der Bahn und Mitarbeiter der Lufthansa die Arbeit nieder. Welche S-Bahnen trotzdem fahren - und worauf sich Zug- und Flugreisende einstellen müssen.

Immobilie am Stachus für rund 150 Millionen Euro verkauft Das "Monachia-Haus" hat einen neuen Eigentümer: Das Grünwalder Unternehmen Rock Capital hat das Gebäude

Vermummte rauben Juweliergeschäft aus Zwei Männer mit Motorradhelm stürmen den Laden, greifen den Besitzer mit Pfefferspray an und flüchten mit einer Tasche voller Schmuck.

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER GASTROTIPP

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg