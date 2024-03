Bei einem Überfall auf ein Juweliergeschäft in der Schwanthalerstraße haben zwei Täter am frühen Dienstagabend eine ganze Tasche voll Schmuck erbeutet. Der Wert der Beute ist noch nicht ermittelt. Laut Polizei betraten die Männer das Geschäft gegen 17.45 Uhr, beide mit Motorradhelmen zur Vermummung auf dem Kopf. Einer der beiden griff sofort den 21-jährigen Ladenbesitzer an, indem er ihm Pfefferspray ins Gesicht sprühte, während der andere die Schaufensterauslage in eine Tasche schaufelte.