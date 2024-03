Früher waren in dem Gebäude die Karlstor-Kinos untergebracht, heute gibt es dort unter anderem ein Geschäft der Kette "My Shoes". Nun hat das Gebäude an der Neuhauser Straße 47 einen neuen Eigentümer: Das Grünwalder Unternehmen Rock Capital hat am Mittwoch bekannt gegeben, dass es die Immobilie, die auch als "Monachia-Haus" firmiert, von einer privaten Eigentümergemeinschaft übernommen habe. Zuvor hatte das Fachmedium "React News" berichtet und einen Kaufpreis von etwa 150 Millionen Euro genannt.