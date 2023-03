Wer an diesem Montag mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit will, wird von einem bundesweiten Großstreik ausgebremst.

Was man zum Großstreik am Montag wissen muss, neue Gentrifizierungswelle im Gärtnerplatzviertel und mehr.

Von Jana Jöbstl

DAS WOCHENENDE IN MÜNCHEN

Was Sie zum Großstreik am Montag wissen müssen Streiks bei der Bahn, der MVG und am Flughafen: Aber fährt wirklich gar nichts mehr? Worauf müssen sich Pendler einrichten? Wie lange dauert das Ganze? Die wichtigsten Antworten.

Zweite Stammstrecke in München könnte 14 Milliarden Euro kosten Jürgen Baumgärtner, Vizechef des Untersuchungsausschusses zum Münchner S-Bahn-Desaster, glaubt, sieben oder acht Milliarden Euro werden für das Großprojekt bei Weitem nicht reichen. Wie der CSU-Abgeordnete zu dem drastischen Ergebnis kommt (SZ Plus).

Wiesnanstich: Halbzeit is! Einmal im Jahr ist nicht genug, deshalb heißt es schon jetzt bei der "Midwiesn" im Neuhauser Großwirt: "Ozapft is!" Ein Fest, das die Vorfreude steigert - oder eine Schnapsidee?

Die nächste Gentrifizierungswelle im Gärtnerplatzviertel Zwei Beispiele aus der Klenzestraße zeigen: Sanierung und Umbau von Häusern vertreiben Kleingewerbe, vernichten grüne Innenhöfe - und gefährden sogar besserverdienende Mieter. Was ist da gerade los im Viertel (SZ Plus)?

Unfall an der Fraunhoferstraße: Betrunkener stürzt vom Bahnsteig - dann fährt die U-Bahn ein

Klima-Protest: Autobahn muss gesperrt werden: 40 Menschen demonstrieren auf der A9

Landtagswahl in Bayern: Münchner CSU-Chef Eisenreich auf Listenplatz zwei

Prinzregentenbad: Sauna bleibt bis mindestens Jahresende geschlossen

