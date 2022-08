Von Joachim Mölter

"Es ist eine grandiose Veranstaltung, die heute zu Ende geht", hat Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) am Sonntag geurteilt über die European Championships, dieses Multisportevent, mit dem auch an das 50-Jahr-Jubiläum der Olympischen Spiele von 1972 erinnert werden sollte. Reiter war nicht der einzige, der schwärmte von diesem jungen Veranstaltungsformat, welches das Münchner Organisationsteam bei der zweiten Auflage beispielhaft in Szene gesetzt hat. Abgesehen höchstens von notorischen Nörglern und chronischen Grantlern waren alle begeistert - Teilnehmer und Teilnehmerinnen ebenso wie das Publikum an den diversen Veranstaltungsorten in der Stadt. Dass es abseits der Sportplätze auch ein buntes Kultur-Programm gab, zog mehr Menschen an als erträumt - 1,2 Millionen Besucher zählten die Organisatoren bis Sonntagmittag.

Nun sind die European Championships von München also Geschichte. Aber wie von München 1972 könnten auch von "Munich 2022", wie das Event im internationalen Sprachgebrauch etikettiert wurde, lange anhaltende Impulse ausgehen. Die hiesigen Organisatoren haben jedenfalls gezeigt, dass dieses Veranstaltungsformat als Modell für die Zukunft taugt. Und sie haben gesehen, dass sie nun selbst eine Blaupause für ähnliche Formate haben.

Olympiapark-Chefin Marion Schöne hat bereits versprochen, Elemente dieser Championships ins künftige Programm des Parks zu übernehmen. Von diesen neun Europameisterschaften sollen jedenfalls nicht nur Erinnerungen an schöne Sommerabende bleiben. Man darf also gespannt sein, was sich die Macherinnen und Macher einfallen lassen. Den Olympiapark, die Halle, das Stadion brach liegen zu lassen, wäre jedenfalls unglaublich schade. Dieses Ensemble kann auch nach einem halben Jahrhundert immer noch ein bezauberndes Flair versprühen. Und es braucht nicht einmal Olympische Spiele dafür.

DAS WOCHENENDE IN MÜNCHEN

Happy End im Abendrot Erst tropfnass, dann glücklich: 130 000 Fans erleben in Riem bange Stunden. Manche haben für ihren Traum mehrere Hundert Euro ausgegeben. Aber alles wird gut. (SZ Plus)

Größer, schöner, teurer: Der neue SAP Garden im Olympiapark In zwei Jahren sollen in der neuen Mehrzweckhalle Eishockeyspieler und Basketballer einziehen. Materialmangel und Preissteigerungen erschweren die Arbeiten.

Schaden in Millionenhöhe nach Brand im Prinzregentenstadion Zunächst waren die Ermittler von mehreren 100 000 Euro ausgegangen. Wie es zu dem Feuer kam, ist noch unklar. Brandstiftung wird jedoch ausgeschlossen.

Studentenappartments versprochen - Luxuswohnungen gebaut Statt günstiger Unterkünfte für Studierende bieten die Investoren nun Ein-Zimmer-Appartements für 1400 Euro Miete im Monat an. Lokalpolitiker äußern scharfe Kritik.

Mehr Platz für Radler auf der Reichenbachbrücke Das Mobilitätsreferat kündigt dauerhafte Verbesserungen im Sinne des Radentscheids an. Unterdessen gerät eine besondere Gefahrenstelle in den Blick.

Weitere Festnahme nach Tötungsdelikt bei Drogengeschäft Vor zwei Wochen wurde ein 21-Jähriger in der Messestadt Riem getötet. Nun hat die Polizei einen vierten Verdächtigen festgenommen.

