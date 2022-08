Feuerwehreinsatz in München

Die gesperrte Prinzregentenstraße: Die Feuerwehr ist am Samstagmorgen mit einem großen Aufgebot vor Ort.

Im Prinzregentenstadion in Bogenhausen ist am Samstagfrüh ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr wurde um sechs Uhr alarmiert und war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Mehr als 100 Mitglieder von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr waren am Ort. Gegen neun Uhr hatten sie das Feuer unter Kontrolle, eine Stunde später meldeten sie, es sei gelöscht.

Die Anwohner waren wegen der Rauchentwicklung zunächst aufgefordert worden, vorsichtshalber Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Prinzregentenstraße war wegen der Löscharbeiten und anschließenden Sicherungsmaßnahmen bis in den Vormittag hinein gesperrt.

Detailansicht öffnen An der Fassade sieht man die Schäden, die durch das Feuer entstanden sind. (Foto: Robert Haas/SZ)

Der Brandherd befand sich nach ersten Erkenntnissen im ersten Obergeschoss des Gebäudes, wo Saunen, Dampfbäder und Umkleiden untergebracht sind. Die Saunalandschaft des Ende 1933 eröffneten Eissportstadions ist die größte der Münchner Bäder; wie alle anderen Saunen der Stadtwerke ist sie jedoch seit 1. August geschlossen, um Energie zu sparen.

Wie das Feuer ausgebrochen ist, ist noch unklar. Die Brandfahnder der Münchner Kriminalpolizei könnten das Gebäude wegen der Nachlöscharbeiten erst am Nachmittag betreten, hieß es am Samstagvormittag.