Das Mobilitätsreferat kündigt dauerhafte Verbesserungen im Sinne des Radentscheids an. Unterdessen gerät eine besondere Gefahrenstelle in den Blick.

Wer regelmäßig über die Reichenbachbrücke radelt, kann auf mehr Platz hoffen, muss sich aber gedulden. Eine Pop-up-Radspur, wie sie der Bezirksausschuss (BA) im Frühjahr beantragt hatte, wird es nicht geben. Wie das Mobilitätsreferat dem Gremium schreibt, habe der entsprechende Verkehrsversuch gezeigt, dass "die Einrichtung von Radverkehrsanlagen keineswegs eine schnelle und unkomplizierte Lösung ist". Der technische und zeitliche Aufwand sei nicht geringer als bei konventionellen Radwegen. Zwecks Umsetzung des Radentscheids würden auf der Brücke aber ohnehin dauerhafte Verbesserungen für den Radverkehr geplant.

Unterdessen hat der BA eine andere Gefahrenstelle im Visier: Südlich der Brücke, beim Kiosk, schwenkt der Radweg in zwei scharfen Kurven in Richtung Tunnel und quert dabei den Fußweg, weshalb viele Radler die Doppelkurve lieber schon vorher diagonal über den Grünstreifen entschärfen. Eine bauliche Legalisierung dieser Wegführung samt Markierung könnte viele Zusammenstöße und Stürze bei glatter Fahrbahn verhindern, so der BA.