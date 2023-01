Von Julia Schriever

Vor Kurzem war ich für ein Interview im Amtsgericht Erding. In den Gängen waren mehrere junge Frauen unterwegs, die Stimmung war super, sie machten Pläne fürs Mittagessen. Was ich erst nicht erkannte: Sie waren alle Richterinnen. Der Altersdurchschnitt in ihrem Team liegt bei 38 Jahren. Ich war mit der Jüngsten von ihnen verabredet: Christina Waldinger ist 25 Jahre alt. 2015 hat sie Abitur gemacht, seit August darf sie die schwarze Richterinnen-Robe tragen.

Ich habe sie gefragt: Wie wird man Richterin in sieben Jahren? (SZ Plus) Und nehmen die Leute einen ernst, wenn man die Jüngste im Gerichtssaal ist? Christina Waldinger erzählte mir von straffen Lernplänen und ihrem Studium in Regensburg. Sie sprach von Richter-Fortbildungen, in denen man übt, was zu tun ist, wenn Menschen sich vor Gericht danebenbenehmen und rumschreien. Sie erzählte aber auch, dass es manchmal ein Vorteil sein kann, eine junge Richterin zu sein.

Viele Zeugen sind furchtbar nervös, wenn sie aussagen sollen. Im Amtsgericht Erding stehen viele Menschen zum ersten und vielleicht einzigen Mal in ihrem Leben vor Gericht. Richter müssen dann überlegen: Ist der Zeuge nervös, weil er Lampenfieber hat? Oder ist er nervös, weil er lügt? Christina Waldinger erzählte von einem jungen Mann, den sie als Zeugen im Gerichtssaal hatte. Er war aufgeregt, es ging um eine Eigenbedarfskündigung, seine Eltern waren verklagt worden. Da bemerkte er, dass Richterin Christina Waldinger zwei Jahre jünger ist als er. Sie sah ihn offen an, ließ ihn erzählen. Es wurde dann eine halbwegs lockere Zeugenvernehmung.

DER TAG IN MÜNCHEN

Einigung im Millionenstreit um Motel One Erst ging es ums Grundwasser, dann um angebliche Straftaten - am Ende aber einfach um viel Geld: Investor und Nachbarn legen ihren Rechtsstreit um das Projekt an der Schillerstraße bei, das Hotel kann gebaut werden.

Unbefristeter Schutz fürs Schlachthofviertel Der Stadtrat verlängert die Erhaltungssatzung, die alteingesessene Bewohner vor Verdrängung bewahren soll. In der Altstadt dagegen ist es für solche Maßnahmen längst zu spät.

Eine der größten frei zugänglichen Boulderwände der Welt geplant Das "Kraxlkollektiv" will die "Riesige Rosi" in einem Fußgängertunnel unter der Rosenheimer Straße aufbauen. Im April sollen die Arbeiten beginnen.

Aus dem Münchner Christbaum werden Parkbänke Es dürfte der Wunsch jedes Weihnachtsbaums sein, eine zweite Karriere als Maibaum antreten zu dürfen. Doch nicht allen Tannen ist dieses Glück vergönnt. Eine Glosse.

Frau attackiert Polizisten im Zug - und muss gefesselt werden Eine 36-jährige Landshuterin gerät derart in Rage, dass sie einen Polizisten in den Unterleib schlägt. Der Auslöser des Streits war eine Banalität.

Brutale Schläge und ein Schuss Um eine größere Menge Kokain zu rauben, sollen vier Angeklagte einen 17-Jährigen verprügelt und ihm in den Bauch geschossen haben. Nun müssen sie sich vor der Jugendkammer wegen versuchten Mordes verantworten.

Messerattacke auf Polizisten Ein 28-Jähriger soll in einem Hotel versucht haben, dem Beamten in den Hals zu stechen. Zuvor soll er einen Mitarbeiter bedroht haben.

