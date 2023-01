Ein 28-Jähriger soll in einem Hotel versucht haben, dem Beamten in den Hals zu stechen. Zuvor soll er einen Mitarbeiter bedroht haben.

Mit einem Klappmesser soll ein 28-Jähriger Mittwochnacht in einem Hotel in der Altstadt versucht haben, einem Zivilpolizisten in den Hals zu stechen. Der 34-jährige Beamte konnte den Angriff abwehren. Er wurde durch die Waffe leicht an der Hand verletzt und sei dienstunfähig, teilte die Polizei mit. Man sei wegen eines Streits gerufen worden, in dessen Verlauf der Tatverdächtige bereits einen Hotelmitarbeiter mit dem Messer bedroht haben soll. Als der 28-Jährige aus einem Aufzug kam, sei er unvermittelt auf den Beamten losgegangen. Ermittelt wird gegen den Festgenommenen wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Jeweils 1400 Fälle von Gewalt gegen Polizistinnen und Polizisten, dazu zählen auch Bedrohungen, Beleidigungen oder Spuckattacken, registrierte die Münchner Polizei 2020 und 2021 bei mehr als 300 000 Einsätzen pro Jahr. Aus dem Vorjahr lag die Zahl noch nicht vor. 2021 sei kein Fall tödlich ausgegangen.