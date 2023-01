Die Stadt investiert mehrere Milliarden Euro in den Bau neuer und die Sanierung bestehender Schulen. Doch die Planung ist alles andere als einfach - und unzufrieden ist am Ende trotzdem irgendwer.

Von Kathrin Aldenhoff

Wie die Schule und die Klassenräume aussehen, in denen ein Kind über Jahre hinweg lernt, ist Glückssache. Mehr als 350 öffentliche Schulen gibt es in München, und die Spannbreite ist riesig: Hier die moderne neue Grundschule mit bodentiefen Fenstern, bunten Sitzsäcken auf großen Lernflächen und modernster IT-Ausstattung, dort der Schulkomplex aus den Siebzigerjahren mit bröckelndem Dämmmaterial, Wasserschaden und Wlan-Problemen. Je nachdem, in welchem Sprengel sie wohnen, für welche weiterführende Schule sie sich entscheiden, lernen manche Schülerinnen und Schüler jahrelang in Pavillons, andere in einem frisch sanierten denkmalgeschützten Gebäude.

In manchen Schulen bröckeln die Wände, andere sind zu klein, wieder andere haben keine Mensa, brauchen aber eine. Im Norden der Stadt fehlen Gymnasien, es braucht neue Förderschulen und moderne Lehrsäle für den Chemie- und Physikunterricht. Und obendrein steigen die Schülerzahlen in München, wachsen die Gymnasien wieder von G8 zu G9, wird die Ganztagsbetreuung in den Schulen zum neuen Standard.

Viel zu tun, und die Münchner Schulbauoffensive ist der Versuch, die vielen Baumaßnahmen und Projekte zu bündeln und so schneller voranzukommen. Die Stadt steckt Milliarden in ihre Schulen, in das nach eigenen Angaben größte kommunale Schulbauprogramm Deutschlands. Die bisherigen vier Bauprogramme umfassen 103 Projekte für 7,84 Milliarden Euro; es entstehen 57 800 Schulplätze in 120 Schulen, 191 Sporthallen, 79 Mensen und zwölf Schwimmhallen. Das aktuelle vierte Bauprogramm ist das kleinste: Es umfasst acht Projekte für insgesamt 595 Millionen Euro. Schon jetzt ist klar: Weitere Bauprogramme werden folgen.

Es wird geplant und geprüft, Umzugspläne werden erstellt, welche Schule für den Umbau wann in welche Pavillons und Ausweichgebäude zieht, denn es braucht zwar neue und größere Schulen, aber der Platz in München ist bekanntlich knapp. Um das zu planen, gibt es eine eigene Logistik-Arbeitsgruppe, mit bis zu 40 Mitgliedern.

Am Ende geht es wieder von vorne los

Bernhard Schuder vom Bildungsreferat leitet die AG, und klar ist: Ein Ende der Bauprojekte ist nicht absehbar. "Wenn wir irgendwann mal mit allen Schulen durch sind, geht es wieder von vorne los", sagt er. In der AG ist es dann ein bisschen wie Tetris spielen: Es geht darum, die passenden Lücken für alle Steinchen zu finden. Nur dass die Lücken freie Pavillons und leer stehende Schulgebäude sind, die Steinchen Schülerinnen und Lehrer.

In der Arbeitsgruppe legen sie dann zum Beispiel fest, was mit den drei Pavillons passiert, die am Schulcampus Moosach während des Umbaus standen: Einer steht bis 2025 auf dem Lehrerparkplatz des Gymnasiums München-Nord, weil das Schulgebäude - 2016 eröffnet - schon zu klein ist. Dann muss der Pavillon weg, weil dort eine weitere Sporthalle gebaut wird. Das Gymnasium Nord bekommt dafür einen Anbau.

Es gehe immer darum, Kompromisse mit Schulleitern, Eltern und Schülern zu finden, sagt Schuder: Wird im laufenden Betrieb umgebaut oder wird die Schule ausgelagert? "Der Wunsch ist fast immer, möglichst nah am ursprünglichen Standort zu bleiben. Aber die Kinder und das Lehrpersonal sollen auch nicht mit Baulärm und Staub konfrontiert werden."

Der zweite Pavillon steht neben der Grund- und Mittelschule an der Toni-Pfülf-Straße. Die Eduard-Spranger-Mittelschule nutzt ihn und zwei weitere Pavillons, weil das alte Schulgebäude abgerissen werden musste, im Moment wird am ursprünglichen Standort neu gebaut. Im dritten Pavillon lernen die Schüler des Thomas-Mann-Gymnasiums, und wenn deren neues Schulgebäude an einem anderen Standort in diesem Jahr fertig ist, ziehen in den Container Schüler der Mittelschule Zielstattstraße. Das alte Schulgebäude, das das Thomas-Mann-Gymnasium nach der Fertigstellung des Neubaus frei macht, wird saniert und zu einem ganz neuen staatlichen Gymnasium. Und vielleicht bleibt der Pavillon dann gleich dort stehen - falls das neue Gymnasium bald wieder zu klein ist.

Detailansicht öffnen Das alte Thomas-Mann-Gymnasium wird saniert, wenn Schulkinder und Lehrkräfte das neue Gebäude bezogen haben. (Foto: Stephan Petry/RBS)

An 13 Standorten wird in diesem Jahr mit dem Bau neuer Schulen oder dem Umbau bereits bestehender Schulen begonnen: An der Passauerstraße in Sendling wird eine neue Grundschule errichtet, an der Franz-Mader-Straße eine neue Realschule, das Heinrich-Heine-Gymnasium wird erweitert und die Sport- und Schwimmhalle des Ludwigsgymnasiums saniert.

Es wird geplant und gebaut - unzufrieden ist trotzdem immer jemand. Einige Projekte wurden während der Pandemie weiter in die Zukunft geschoben, weil das Geld fehlte; das löste bei manchen Unmut aus. In Neubaugebieten sind neue Schulen manchmal schon zu klein für die vielen Kinder, die mit ihren Familien dorthin gezogen sind.

Besonders Neubaugebiete seien schwer planbar, sagt Bernhard Schuder. "Es ist schwierig, über viele Jahre im Voraus genau vorherzusagen, wie der Wohnungsbau voranschreitet. Und wer dann in diese Gebäude einzieht: Familien mit kleinen Kindern oder mit älteren Kindern? Das hat aber alles Auswirkungen auf die Planung der Schulen in einem Neubaugebiet." Hinzu kämen meist noch Nachverdichtungen in umliegenden Wohngebieten, die noch schwerer zu prognostizieren seien.

Bis auf fünf Projekte ist das erste Schulbauprogramm inzwischen abgeschlossen - noch nicht fertig sind zum Beispiel die Schulen auf dem Gelände der ehemaligen Bayernkaserne. In diesem Jahr sollen weitere sechs Bauprojekte fertiggestellt werden, neben dem neuen Thomas-Mann-Gymnasium in Fürstenried soll zum Beispiel auch der Neubau der Grund- und Mittelschule am Strehleranger in Ramersdorf-Perlach bezogen werden.

Klar ist aber auch: Noch jahrelang werden in München Schülerinnen und Schüler in Pavillons lernen, werden Lehrerinnen und Lehrer in Ausweichgebäuden unterrichten und Eltern längere Schulwege für ihre Kinder hinnehmen müssen.