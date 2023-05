SZ Plus Geflüchtete im Landkreis Dachau

Die Wut derer, die nicht am Verhandlungstisch sitzen

Eigentlich wollte am Dienstagmorgen eine Gruppe von Geflüchteten vor dem Landratsamt in Dachau protestieren. Am Ende traut sich nur einer. Er macht klar: Vor dem Flüchtlingsgipfel sind nicht nur die Kommunen an ihrer Belastungsgrenze, sondern auch die Geflüchteten selbst. Von Leonard Scharfenberg