Das Ehepaar Alexander Egger und Kathrin Wickenhäuser-Egger übernimmt nach Abschluss des Umbaus die bekannte Gaststätte mit Biergarten in Harlaching. In der Münchner Gastronomie sind die beiden keine Unbekannten.

Von Franz Kotteder

Alexander Egger und Kathrin Wickenhäuser-Egger sollen die neuen Wirte der Menterschwaige werden. Wie die SZ erfuhr, soll das Ehepaar von Herbst 2024 an den Biergarten und die Gaststätte in Harlaching übernehmen. Die beiden führen bereits seit neun Jahren das Wirtshaus Münchner Stubn in der Bayerstraße gegenüber vom Hauptbahnhof und seit vergangenem Jahr ein kleines Wiesnzelt mit 440 Plätzen direkt neben dem Löwenbräuzelt. Es heißt ebenfalls Münchner Stubn. Die Familie Wickenhäuser hatte zuvor ein Autohaus und später zwei Hotels in der Bahnhofsgegend betrieben, die sie dann aber in der Corona-Zeit wieder verkauften. Seitdem sind die Wickenhäusers verstärkt in der Gastronomie tätig. Für eine Stellungnahme waren sie diese Woche nicht zu erreichen.

Neuer Hauptpächter des gesamten Ensembles ist die Augustiner-Brauerei, die viel Erfahrung mit denkmalgeschützten Wirtshäusern hat. Auf Nachfrage bestätigt Vorstand Martin Leibhard, dass die Neueröffnung im Herbst kommenden Jahres stattfinden soll, die Verträge mit den neuen Wirten seien allerdings noch nicht unter Dach und Fach, aber in Bälde unterschriftsreif: "Wir waren mit mehreren Kandidaten im Gespräch."

Detailansicht öffnen So soll der Biergarten Menterschwaige nach dem Umbau aussehen. (Foto: Qcoon Real Estate Development)

Der Traditionsbiergarten am Harlachinger Isarhochufer gehörte seit 1921 eigentlich der Löwenbräu AG. Die verkaufte Grund und Gutshof 1985 an die Gastronomie-Gruppe von Roland Kuffler. 15 Jahre später verpachtete Kuffler die Gastronomie an den Wiesnwirt Christian Schottenhamel. Im Herbst 2020 veräußerten die Kufflers dann den stark renovierungsbedürftigen Gutshof an den Hamburger Investor Dieter Pawlik und seine Firma Qcoon Real Estate. Die verhandelte lange mit der Lokalbaukommission über den Um- und Ausbau des denkmalgeschützten Ensembles. Im März vergangenen Jahres gab dann Christian Schottenhamel, Wiesnwirt und Pächter der Menterschwaige seit mehr als 20 Jahren, seinen Rückzug aus Harlaching bekannt, die Umbauzeit war ihm zu lang geworden.