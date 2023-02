Von Anna Weiß

"Es kann eine Lösung zum Überleben geben" Veranstalter Till Hofmann reagiert auf das drohende Aus für die "Lach- & Schießgesellschaft": Was er Bruno Jonas rät, wie sich alles wieder einrenken könnte und ob er selbst noch einmal einsteigen würde bei dieser deutschlandweit einzigartigen Kabarett-Institution (SZ Plus).

Links? Rechts? Hauptsache, gegen Nato und USA Gruppierungen beider politischer Ränder konkurrieren um den Anspruch, die wahre Friedensbewegung zu sein - ihre Aussagen ähneln sich auffällig. Und wo stehen die alten Pazifisten (SZ Plus)?

Grüne beschuldigen Reiter eines schmutzigen "Deals" mit Söder Der Oberbürgermeister halte sich mit Kritik am Debakel bei der Stammstrecke zurück, weil der Ministerpräsident ihm eine weitere Kandidatur ermögliche, unken die Stadtvorsitzenden. Reiter hält das für einen Faschingsscherz.

Ein System am Limit Fast 25 000 Menschen aus der Ukraine sind vor dem Krieg nach München geflohen. Auch wenn längst nicht alle geblieben sind, ist die Unterbringung der Geflüchteten für die Stadt ein Kraftakt.

Spuren bis in 60 Kilometer Tiefe Was die Wissenschaft inzwischen zu den verheerenden Beben in der Türkei und in Syrien herausgefunden hat - und wie Münchner Forscher die Ergebnisse beurteilen (SZ Plus).

Kamala Harris in München gelandet Die US-Vizepräsidentin reiste im Rahmen der Sicherheitskonferenz bereits am Donnerstag an. Sie wurde am Flughafen von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder in Empfang genommen.

Judenfeindliche Parolen an Schulwand geschmiert Unbekannte haben den Satz "Juden raus" und ein Hakenkreuz an Pasinger Bildungseinrichtungen angebracht. Die Hetzparole wurde erst nach einer Woche angezeigt. Die Tat wird als ernstzunehmend eingestuft.

Toter Münchner aus dem Walchensee geborgen Rettungskräfte holten den 48-Jährigen aus dem vier Grad kalten Wasser. Er war nur mit Badehose bekleidet. Zur Todesursache wird ermittelt.

Streit um die Lufthoheit Die Debatte, wie hoch in München gebaut werden soll, wird leidenschaftlich geführt. Die einen schimpfen über ein verhunztes Stadtbild, die anderen weisen auf den Wohnungsmangel hin.

Bauarbeiten behindern S-Bahnverkehr Drei Linien fahren rund um den Ostbahnhof am Wochenende nur eingeschränkt.

