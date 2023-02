Stellwerk am Ostbahnhof

Am Ostbahnhof laufen derzeit die Arbeiten für das neue elektronische Stellwerk. Zusätzlich zu den bereits bestehenden nächtlichen Einschränkungen kommt es hierfür am Samstag, 18., und Sonntag, 19. Februar, auch tagsüber zu Fahrplanänderungen und Schienenersatzverkehr (SEV) rund um den Ostbahnhof.

Jeweils von fünf bis 21 Uhr gilt: Die S2 hält nicht zwischen Ostbahnhof und Riem. Außerdem müssen Fahrgäste am Ostbahnhof umsteigen. Die S4 beginnt und endet bereits am Ostbahnhof und entfällt somit auf dem östlichen Linienabschnitt. Die S6 fährt nicht zwischen Ostbahnhof und Trudering. Alle anderen Linien verkehren planmäßig. Für die ausfallenden Halte der drei Linien sind zwischen Ostbahnhof und Riem Busse im Schienenersatzverkehr unterwegs. Diese verkehren auf der Strecke Ostbahnhof - Leuchtenbergring - Berg am Laim - Trudering - Riem.

Parallel laufen auch Bauarbeiten auf der S8. Jeweils von sechs bis 22.45 Uhr besteht auf dem östlichen Linienast in Richtung Flughafen ein 40-Minuten-Takt. Auch auf s-bahn-muenchen.de/baustellen sind Details zu finden.