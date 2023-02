Von Yvonne Poppek

Einmal wie ein Artist über ein Seil zu balancieren, ist ein schöner Traum. Johanna Kappauf hat ihn sich erfüllt. Zwar nicht in der Manege, dafür an einem anderen, strahlenden Ort: auf der Bühne der Münchner Kammerspiele. In der Inszenierung "Wer immer hofft, stirbt singend" von Jan-Christoph Gockel geht es um einen Zirkus. Oder vielmehr um die Idee davon. Insofern passt es gut, wenn Artisten - auch wenn sie reichlich skurril sind - dort auftreten. Immer wieder scheitern sie an ihren Nummern, Johanna Kappauf tut dies nicht, sie balanciert da oben auf dem Seil, rezitiert Walter Benjamin. Es ist ein poetischer Moment in der ohnehin malerischen Inszenierung, genauer: Es ist das Schlussbild. Dass dieses Kappauf gehört, ist Teil einer rasanten, auch unglaublichen Bühnengeschichte.

Es ist ein Vormittag Anfang Februar, zum Gespräch kommt die 23-Jährige gemeinsam mit Regisseurin Nele Jahnke ins Foyer der Therese-Giehse-Halle. Der Raum ist von Sonnenlicht erfüllt, das passt gut zu der Wärme, die von Kappauf ausgeht. Sie und Jahnke stecken mitten in den Endproben zum nächsten großen Projekt der Schauspielerin, ihrem dritten am Haus, "Antigone", übersetzt in Leichte Sprache.

Kappauf tritt in der Titelrolle auf, die Premiere ist an diesem Samstag, 18. Februar. Eine derartige Produktion mit einer Übertragung eines literarischen Textes in Leichte Sprache gebe es erstmals an einer deutschsprachigen Bühne, sagt Jahnke. Die Regisseurin und Dramaturgin gehört zum künstlerischen Leitungsteam der Kammerspiele und kümmert sich um das Thema Inklusion. Für Intendantin Barbara Mundel ist es wichtig, dass es Ensemblemitglieder mit körperlicher oder kognitiver Beeinträchtigung gibt und diese integriert sind in die Produktionen des Hauses. Dazu gehört auch Johanna Kappauf.

Ihr Weg an die Kammerspiele ist ein denkbar kurzer. Kappauf arbeitet in der Weberei der Südbayerischen Wohn- und Werkstätten für Blinde und Sehbehinderte (SWW). Dort gibt es die Theatergruppe "Die Blindgänger", bei denen sie vor vier Jahren einen Zwei-Tages-Workshop besuchte. "Das hat mir sehr viel Spaß gemacht", sagt sie. Im Anschluss daran sei sie gefragt worden, ob sie sich ein größeres Projekt vorstellen könnte. So kam es, dass sie 2019/2020 in Dea Lohers "Blaubart" mitspielte und hier von Intendantin Mundel und Regisseurin Jahnke entdeckt wurde. Ihre nächste Station war dann schon 2021 ein Engagement für "Heidi weint" in der Regie von Jahnke im Werkraum. Kürzer in die Kammerspiele geht es kaum.

Detailansicht öffnen Johanna Kappauf (li.) ist der gute Geist in der Inszenierung "Heidi weint", hier mit Julia Gräfner und David Gaviria. (Foto: Judith Buss)

"Heidi weint" ist eine spielerische Antwort auf TV-Casting-Shows, speziell auf jene von Heidi Klum. Die Grundidee ist, danach zu fragen, ob denn alle immer perfekt sein müssen. Kappauf steckt hier in einem langen, goldglänzenden Pailletten-Abendkleid und schwebt gleichsam über allem Schwermütigen. Von ihr geht etwas Zartes, Leuchtendes und Zugewandtes aus. Etwas, das man nicht näher begreift, aber reflexhaft fürchtet, dass es zerdrückt werden könnte.

Schon dieser erste Schritt auf eine professionelle Bühne war für die damalige Laiendarstellerin ein großer. Sie sei aufgeregt gewesen, sagt Kappauf, "ich habe damit gar nicht gerechnet". Angst vor dem großen Auftritt war indes nicht ihr Problem. "Ich dachte mir, ich probiere es einmal aus", sagt sie. Das hat sich in jedem Fall gelohnt: In der Spielzeit 2022/23 folgte ein festes Engagement an den Kammerspielen, wobei Kappauf auf eigenen Wunsch noch immer zu 50 Prozent in der SWW-Weberei arbeitet.

Gerade allerdings steht die "Antigone" für sie im Fokus. Wer Kappauf in ihren Rollen schon gesehen hat, muss da erst einmal umdenken. Die Figur hat an sich nichts Leichtes, sie widersetzt sich der Anweisung des Herrschers Kreon, der verboten hat, Antigones Bruder zu bestatten. Antigone folgt jedoch dem Gesetz der Götter, begräbt ihren Bruder und wird von Kreon dafür zum Tode verurteilt. "Antigone ist eine starke Frau, die weiß, was sie will", sagt Kappauf. Dies sei Frieden in der Familie. Allerdings handelt sie selbst diesem Ziel entgegen. Sie weiß, dass sie mit dem Begräbnis den Frieden unmöglich macht. Trotz dieser Lesart scheint Kappauf keine düstere Bühnenfigur zeichnen zu wollen. "Wir suchen und probieren viel aus", sagt sie. "Dann entsteht dieses Fröhliche und Leichte."

Kappauf hat eine sehr positive Art, Vorschläge anzunehmen

Bei einer Probe zu "Antigone" erschließt sich dieser Vorgang schnell. Kappauf hat eine sehr positive Art, Vorschläge von Regisseurin Jahnke oder auch den Kolleginnen und Kollegen anzunehmen. Sie probiert die Ideen einfach aus, wodurch sie nicht den Ballast langer Überlegungen bekommen. Was Kappauf hier macht, hat etwas von einem Kunststück, nämlich Natürlichkeit an einem Ort der Künstlichkeit zu bewahren.

Für ihre Art, Figuren auf die Bühne zu bringen, ist Kappauf schon ausgezeichnet worden. Das ist noch so ein unglaubliches Detail ihrer kurzen Bühnenvita. Für ihr Spiel in "Wer immer hofft, stirbt singend", erhielt sie im vergangenen Jahr den Therese-Giehse-Preis. Der Preis wird seit 2012 vergeben. Ein Pate oder eine Patin aus der Schauspielbranche zeichnet eine Arbeit aus, die besonders inspirierend war. 2022 wählte Edgar Selge nun Johanna Kappauf für diesen Preis aus wegen ihrer Rolle in "Wer immer hofft, stirbt singend".

Detailansicht öffnen Eine Innigkeit, die man nicht vergisst: Johanna Kappauf in "Wer immer hofft, stirbt singend" auf der großen Bühne der Kammerspiele. (Foto: Maurice Korbel)

Selges Laudatio ist auf Youtube noch abrufbar. Der Schauspieler fasst wunderbar zusammen, was Kappaufs Spiel ausmacht und warum er sie inspiriert hat. Kappauf kündige als Zirkusprinzessin die extravagantesten Zirkusnummern an, erzählt Selge da. Etwa den Entfesselungskünstler im Haifischbecken. Den kann es auf der Kammerspielbühne nicht geben. Aber die Schauspielerin strahle einen solchen Enthusiasmus aus, dass man verwundert hofft, das doch zu sehen.

Was folgt, ist natürlich die Enttäuschung. Und das wiederhole sich, erzählt Selge. "Irgendwann begreift man, dass das Ankommen in der Enttäuschung genauso schön ist wie die größte Vorfreude und die größten Erwartungen." Johanna Kappauf habe "eine sensationelle Begabung für Enthusiasmus, einen großen Humor für Enttäuschung und vor allem ein ganz tolles Timing für die Verknüpfung von beidem." Und ja: Den großen Monolog am Ende spreche die Schauspielerin mit "einer solchen Zerbrechlichkeit und ein solchen Innigkeit, dass man das an diesem Abend nicht vergisst." Johanna Kappaufs Traum von einem Tanz auf dem Seil, er hat plötzlich viele neue, glanzvolle Facetten bekommen.

Antigone. Sophokles in Leichter Sprache, Premiere: Samstag, 18. Februar, 19.30 Uhr, Therese-Giehse-Halle