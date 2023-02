Von Martin Bernstein

Der Staatsschutz der Münchner Kriminalpolizei ermittelt wegen judenfeindlicher Hetze. Es geht um zwei antisemitische Parolen, die in der Nacht vom 6. auf den 7. Februar an die Mauern des Karlsgymnasiums im Münchner Stadtteil Pasing geschmiert wurden. Dort soll zwei Mal der Satz "Juden raus" zu lesen gewesen sein. Die Polizei, die am Mittag Näheres zu dem Vorfall mitteilen will, grenzt den Tatzeitraum auf die Spanne zwischen 17 Uhr am Spätnachmittag und 7 Uhr morgens ein, also die Zeit, in der kein Schulbetrieb stattfand. Nach SZ-Informationen wurde der Vorfall erst nach mehreren Tagen angezeigt.

Ermittler nehmen die Tat sehr ernst. Zivilgesellschaftliche Organisationen und Behörden registrierten im vergangenen Jahr einen starken Anstieg judenfeindlicher Straftaten. Bayernweit leiteten Staatsanwaltschaften im Zeitraum 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022 insgesamt 657 Verfahren ein, davon 89 Verfahren gegen unbekannte Personen.