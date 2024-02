Alles zu Sicherheitskonferenz im Überblick, was für die Großdemo gegen rechts geplant ist, warum ein Dauerstau im Münchner Nordwesten droht und mehr.

Von Lisa Miethke

DER TAG IN MÜNCHEN

Alles zur Siko im Überblick Zum Ende der Faschingswoche startet die Münchner Sicherheitskonferenz: Welche prominenten Gäste erwartet werden, wie sich die Polizei darauf vorbereitet - und auf welche Einschränkungen sich die Münchner einstellen müssen. Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Siko-Gegner wollen Tagungsort mit Menschenkette "umzingeln" Aktivisten planen eine Demonstration mit Tausenden Teilnehmern. Die Stadt München fürchtet offenbar einseitig israelkritische oder putinfreundliche Reden auf der Friedenskonferenz.

90 Organisationen unterstützen "Lichtermeer" auf der Theresienwiese Als Zeichen gegen Rassismus und Antisemitismus sollen viele Lichter leuchten. Oberbürgermeister Dieter Reiter benennt die Mitglieder für den "Dialog für Demokratie".

Bewährungsstrafe für Ex-Theaterchef Pekny Wegen des Abrufens kinder- und jugendpornografischer Inhalte musste sich der ehemalige Chef der Komödie im Bayerischen Hof vor Gericht verantworten - und erschien nicht. Nun hat er einen Strafbefehl erhalten.

Dauerstau droht im Münchner Nordwesten 200 Millionen Euro soll die Sanierung des Allacher Tunnels kosten, bis 2035 könnte er fertig sein. Die Menschen in den umliegenden Gemeinden müssen mit noch mehr Verkehr vor ihrer Haustür rechnen. (SZ Plus)

Der Promi-Knast von Andechs Starkoch Alfons Schuhbeck verbüßt seine Haftstrafe jetzt wie einst Uli Hoeneß in der Justizvollzugsanstalt im Ortsteil Rothenfeld- einem ganz besonderen Gefängnis, das seine Insassen in der Landwirtschaft arbeiten lässt. (SZ Plus)

2500 neue Wohnungen in der Messestadt Es ist eines der größten Neubauprojekte in München: der fünfte Bauabschnitt der Messestadt Riem. Nun hat der Stadtrat beschlossen, wie er aussehen soll. (SZ Plus)

Externe Firmen sollen übernehmen: Mercedes will Niederlassungen verkaufen

Neuhausen: Radfahrer liegt bewusstlos auf Grünstreifen

Festnahme im Alten Botanischen Garten: Dealer verkaufen Ecstasy an Minderjährige

Landung in München: Gebrochene Cockpitscheibe: Luxair-Jet muss Flug abbrechen

