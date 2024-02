Münchner Polizisten haben am Montag zwei Drogenhändler im Alten Botanischen Garten festgenommen. Sie waren gerade dabei, zwei Minderjährigen aus Pullach, 13 und 15 Jahre alt, Ecstasy zu verkaufen. Bei den Männern, ein 23-Jähriger aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck und ein 34-Jähriger ohne festen Wohnsitz in Deutschland, wurden weitere Betäubungsmittel sichergestellt sowie Bargeld in dreistelliger Höhe. Ein Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl gegen den 23-Jährigen. Gegen den 34-Jährigen lag bereits einer vor, der bei dieser Gelegenheit vollstreckt wurde. Er war in der Nacht des 25. Januar bei einer Razzia an einer öffentlichen Tiefgarage in der Nähe des Alten Botanischen Gartens kontrolliert worden. Erst im Nachgang dazu gestand eine 14-Jährige aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Ecstasy von dem Mann erhalten zu haben, woraufhin ein Haftbefehl ausgestellt wurde.