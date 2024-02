Ein Radfahrer ist in Neuhausen bewusstlos auf einem Grünstreifen aufgefunden worden und kurz darauf im Krankenhaus verstorben. Ein Passant fand den 56-Jährigen am Mittwoch neben einem Radweg liegend, das Fahrrad noch zwischen den Beinen, wie es in einer Mitteilung des Polizeipräsidiums München von Donnerstag heißt.