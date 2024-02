Freunde der Automarke mit dem Stern freuen sich jedes Jahr im Advent wieder, wenn sie über die Donnersbergerbrücke fahren. Dann nämlich erstrahlen, bunt ausgeleuchtet, in Münchens größtem Adventskalender edle oder historische Mercedes-Modelle. Ob es diese vorweihnachtliche Aktion im Mercedes-Benz-Center an der Arnulfstraße auch in Zukunft geben wird, ist ungewiss. Denn der Vorstand von Mercedes-Benz will seine konzerneigenen Niederlassungen in Deutschland verkaufen. Betroffen wären etwa 80 Betriebe mit rund 8000 Mitarbeitern. In der Münchner Niederlassung, zu der die Betriebe an der Arnulfstraße, der Landsberger Straße, am Otto-Hahn-Ring und der Ingolstädter Straße sowie in Gauting und Wolfratshausen gehören, arbeiten etwa 750 Mitarbeiter.