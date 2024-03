Was an Ostern geboten ist, Jens Lehmanns "Kettensägen-Prozess" geht in nächste Runde, wie ein Jugendlicher gegen Hitler kämpfte - diese und mehr Themen aus München.

Von Lisa Miethke

DER TAG IN MÜNCHEN

Was Ostern in München geboten ist Rocken auf dem Postpunk-Konzert, Eier suchen im Museum, ein Bummel über Ostermärkte oder einfach nur brunchen gehen - Empfehlungen für die Feiertage.

Der Jugendliche, der gegen Hitler kämpfte - und ermordet wurde Walter Klingenbeck malte mit Freunden in München das Siegeszeichen der Alliierten an Häuser und plante einen Schwarzsender gegen das NS-Regime. Seiner Hinrichtung blickte der gläubige Katholik gefasst ins Auge - nun könnte er seliggesprochen werden. (SZ Plus)

Neue Runde in Jens Lehmanns "Kettensägen-Prozess" Der frühere Nationaltorwart soll den Garagen-Dachbalken seines Nachbarn angesägt haben - und war unter anderem deshalb am Amtsgericht Starnberg verurteilt worden. Nun geht es bald ins Berufungsverfahren.

Ukraine-Spiel in München - Polizei "hoch sensibilisiert" Im ersten Gruppenspiel trifft die Auswahl aus dem von Russland überfallenen Land am 17. Juni in München auf Rumänien. Die Vorbereitungen der Sicherheitskräfte laufen auf Hochtouren - die EM gilt generell als eines der meistgefährdeten Sportereignisse seit Langem.

Die Verkehrslawine rollt an Der ADAC warnt vor stark erhöhtem Reiseaufkommen rund um Ostern vor allem auf der A99. Dazu kann auch noch ein Wintereinbruch kommen - inklusive Blitzeis.

Ausstellung im Bayerischen Nationalmuseum: Endlich wiedervereint

Hauptbahnhof: Betrunkener belästigt schlafende Frau sexuell

Polizeikontrolle: 30 Kilo Sprengstoff ungesichert im Anhänger

Im Englischen Garten: Frau fährt neues E-Auto in den Entenbach

