Das Vertrauen ins Navigationssystem ihres neuen E-Autos ist einer 65 Jahre alten Münchnerin am Mittwochabend zum Verhängnis geworden: Sie folgte den Angaben, bis sie ihren Abarth im Englischen Garten in den Entenbach gesteuert hatte. Mittels eines Notrufs verständigte sie gegen 20.30 Uhr die Polizei über ihr Malheur.

Wie sie in den Park gelangt war und dort sogar bis in die Nähe des Chinesischen Turms, an dem der Entenbach vorbeifließt, konnte die Rentnerin den Beamten nicht erklären. Das lag womöglich an ihrer Alkoholisierung - ein Bluttest ergab 1,48 Promille. Die Frau wurde wegen Trunkenheit im Straßenverkehr angezeigt. Sie blieb bei dem Unfall unverletzt.

Ihr Wagen wurde von der Feuerwehr aus dem Bach gezogen. Ihr Führerschein wurde dabei nicht geborgen: Der hatte sich nach Angaben der Frau in ihrem Geldbeutel befunden, den sie im Auto vermutete. Die Verkehrspolizei ermittelt in diesem Fall weiter.