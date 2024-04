Von Lisa Miethke

DER TAG IN MÜNCHEN

Kleintransporter ausgebrannt: Luise-Kiesselbach-Tunnel nur eingeschränkt befahrbar Weil das Fahrzeug direkt unter der Entlüftung stehen blieb, kollabierte die Entrauchungsanlage. Alle Autofahrer konnten sich rechtzeitig retten. Auch wenn der Tunnel am Abend dann wieder langsam befahrbar ist, müssen sich Münchner weiterhin auf Stau einstellen.

Brand in der Luise-Kiesselbach-Unterführung: So funktioniert die Sicherheitstechnik im Tunnel (SZ Plus)

Was ist schon Geld Der Neubau des BR und seine Pläne für den Standort Innenstadt wecken bei Prüfern massive Zweifel. Erklärungen zu dem 420-Millionen-Euro-Projekt hält der Sender aber nicht für nötig. (SZ Plus)

"Die Ergebnisse in ihrer Wucht erschüttern uns" Die Musikhochschule stellt sechs Jahre nach der Verurteilung von Siegfried Mauser eine Studie zu Machtmissbrauch und sexualisierter Gewalt in ihren Reihen vor. Die Ergebnisse sind ernüchternd. Welche Maßnahmen Präsidentin Lydia Grün nun ankündigt. (SZ Plus)

Bernd Schreyer wegen Volksverhetzung verurteilt Der ehemalige Stadtrat hatte nach der Erdinger Demo gegen das geplante Heizungsgesetz die Grünen als "neue Juden" tituliert. Sein Post habe sich auf die Hetze gegen die Partei bezogen, nicht auf den Holocaust. Die Richterin war anderer Meinung. (SZ Plus)

Juden und Muslime in München nähern sich einander an Glaubensvertreter der beiden Religionen unterschreiben eine Charta, die "jede Form von Antisemitismus und Islamfeindlichkeit" ablehnt. Es ist der erste Kontakt nach Monaten der Sprachlosigkeit.

"Blitzer-Marathon" in München: Wo an diesem Freitag Radarfallen stehen

Wirtschaft: Airport München schreibt wieder Gewinn

Bei der Einreise aus Kosovo: Schleuser am Münchner Flughafen festgenommen

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER KULTURTIPP

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg