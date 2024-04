Die Polizei wird an diesem Freitag in ganz Bayern beim sogenannten Blitzer-Marathon die Geschwindigkeiten der Autofahrer kontrollieren. In München werden dafür laut Innenministerium Messstellen an mehr als hundert Straßen aufgebaut - vor allem an Strecken mit Geschwindigkeitsbeschränkungen, vor Schulen, Kindergärten und Altenheimen, an bekannten "Raserstrecken" wie der Ingolstädter Straße und an Unfallschwerpunkten. Die Aktion beginnt am Freitag um sechs Uhr früh und dauert 24 Stunden.