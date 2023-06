Wieso es am Samstag zwei Großdemonstrationen als Reaktion auf eine Erdinger Kundgebung gibt, wie das Richtfest der Synagoge in der Reichenbachstraße lief und mehr.

Von Anna Weiß

Zwei Großdemos in München - eine pro, eine contra Aiwanger Als Reaktion auf die Erdinger Kundgebung mit Kabarettistin Monika Gruber rufen SPD und Grüne mit Verbänden gegen "Rechtsruck und Rückschritt" auf. Und ein Motorradrennfahrer sucht Gleichgesinnte für eine "Spezialoperation". (SZ Plus)

Münchner Synagoge feiert Richtfest Als Rachel Salamander vor zehn Jahren am jüdischen Gotteshaus in der Reichenbachstraße vorbeikam, blieb ihr "wirklich das Herz stehen". Denn das Gebäude war dem Verfall überlassen. Nun erwacht die Synagoge zu neuem Leben - nicht zum ersten Mal. (SZ Plus)

Die "Letzte Generation" verpfeift sich selbst bei der Staatsanwaltschaft Aktivisten kleben Fahndungsplakate von sich ans Gebäude der Generalstaatsanwaltschaft in München. Mit der satirischen Aktion machen sie sich über die Abhörmaßnahmen der Ermittler lustig.

Eines der weltweit beliebtesten Umsteige-Terminals feiert Geburtstag Vor 20 Jahren eröffnete das Terminal 2 auf dem Münchner Airport. Seitdem wurden 475 Millionen Passagiere abgefertigt. Während das Gebäude auch heute keinerlei Kapazitätsprobleme hat, sieht es beim Personal etwas anders aus.

Bilanz der Fachstelle "Strong!": Mindestens elf Attacken auf Teilnehmer des Christopher Street Day

Universitäten: Münchner Unis verbessern sich in weltweitem Hochschul-Ranking

Ramersdorf: Paketzusteller bedrängt 14-Jährige im Aufzug

