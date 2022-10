So sollen sie von der Donnersbergerbrücke aus wirken: Simulation der geplanten Hochhäuser an der Paketposthalle in München.

Von Ulrike Heidenreich

"Braucht München Hochhäuser?" - unter diesem Titel hatten wir am Montagabend interessante Gäste für unsere Reihe "SZ im Dialog" eingeladen. Die Podiumsdiskussionen, zu denen wir, die Leitung des Ressort München, Region und Bayern, unter diesem Titel einladen, finden regelmäßig im Gebäude des Süddeutschen Verlags statt. Zuletzt ging es hier um den Neubau des Konzertsaals im Werksviertel, den Ministerpräsident Markus Söder mit dem Ruf nach einer "Denkpause" auf Eis gelegt hatte. Die Debatte war, nun ja, ziemlich heftig.

Dieses Mal, bei der Hochhaus-Diskussion, hätte der Ort nicht besser gewählt werden können. Denn wir, die Redaktion der Süddeutschen Zeitung, arbeiten in einem Büro-Turm, der ursprünglich 145 Meter hoch werden sollte - dann aber umgeplant werden musste. Manche von Ihnen erinnern sich vielleicht noch an den Bürgerentscheid von 2004, den Alt-OB Georg Kronawitter angestoßen hatte. Knapp 22 Prozent der wahlberechtigten Münchnerinnen und Münchner beteiligten sich damals daran, mit 50,8 Prozent Mehrheit sprachen sie sich dann dafür aus, dass die Häuser in München nur 100 Meter hoch sein dürfen. Darum endet der SZ-Turm nun bei exakt 99,95 Metern. Aber seien Sie beruhigt: Bei klarer Sicht liegt uns auch in dieser Höhe noch ein traumhaftes Alpenpanorama zu Füßen.

In diesem gestutzten Hochhaus also ging es am Montag auf dem Podium hoch her. Es ging um die Fragen, ob Bauten, die dem Himmel nahekommen, die Stadtsilhouette bereichern und Entlastung auf dem Immobilienmarkt bringen. Oder ob sie Perspektiven verschandeln. Neu entzündet hat sich der Streit an zwei 155 Meter hohen Türmen, die auf dem Areal der ehemaligen Paketposthalle entstehen sollen. Sind auch in Hochhäusern, die von Stararchitekten entworfen und von privaten Investoren errichtet werden, Sozialwohnungen denkbar - oder zielen diese Pläne ausschließlich aufs Luxussegment?

Zum ersten Mal saßen sich auf dem SZ-Podium der Investor Ralf Büschl und der Hochhausgegner Robert Brannekämper gegenüber (SZ Plus). Es wurde spannend. Ebenso bei den Einschätzungen und Einblicken, die Stadtbaurätin Elisabeth Merk und Architektin Karin Schmid gaben. Mein Kollege René Hofmann und ich haben die Diskussion moderiert. Und mein Kollege Sebastian Krass hat die wichtigsten Punkte für Sie aufgeschrieben (SZ Plus).

DER TAG IN MÜNCHEN

Die Akte der Namenlosen Nach gut zwei Jahren beendet die Staatsanwaltschaft die Missbrauchs-Ermittlungen in der Causa Piusheim. Drei Zeugen berichteten zwar öffentlich von schockierenden Erinnerungen - doch diese Hinweise reichen nicht aus (SZ Plus).

Die Polizei ist überfordert Zwei Jahre Ermittlungen zu Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs im Piusheim enden ohne Ergebnis. Das zeigt, wie schwierig die Spurensuche bei solchen Fällen ist. Ein Kommentar von Korbinian Eisenberger.

Kleben für den Klimaschutz Mit einem Protest gegen die Investmentgesellschaft Blackrock leiten Umweltaktivisten eine Woche mit Stör-Aktionen in München ein. Spezialisten der Polizei lösen die Veranstaltung auf.

Spielzeug für Riesen Von ferngesteuerten Minibaggern und gigantischen Umschlagmaschinen bis hin zum simulierten Erde schaufeln: Auf der Bauma kann man sich gut die Zeit vertreiben.

Niemand schwätzt, niemand hustet Reinhard Mey wird bald 80. In der Münchner Olympiahalle lässt er sich das aber nie anmerken. Und die Zuschauer hängen an jedem Wort, jeder Pointe, jedem Ton des deutschen Liedermacherkönigs.

Untersuchungsausschuss soll Stammstrecken-Desaster aufklären Immense Kostensteigerung und jahrelange Verzögerung: Die Opposition verlangt Antworten von Ministerpräsident Markus Söder, wie die S-Bahn-Pläne derart aus dem Ruder laufen konnten.

Münchner wollte Söldnertruppe für den Jemen aufbauen Er galt als Experte für Sicherheitspolitik im Nahen Osten: Ehemaliges CSU-Mitglied nach Geständnis in Stuttgart-Stammheim zu Bewährungsstrafe verurteilt.

Drei Bösewichte im falschen Film Ein Trio aus Berlin soll aus deutschen Fernsehanstalten Kameras und Zubehör im Wert von gut 2,3 Millionen Euro gestohlen haben. Ob vor dem Landgericht alle sechs angeklagten Taten bewiesen werden können, ist fraglich.

"Sterne für alle" Die Münchner Volkssternwarte gibt es schon seit 75 Jahren. Sie will das "Fenster zum Weltall" sein - im Zweifel auch mit selbstgebastelten Brillen, wie jetzt zur partiellen Sonnenfinsternis.

Promi-Wirt Fabrizio Cereghini ist gestorben Er war einst Wirt des legendären Restaurants "Romagna Antica", das Helmut Dietl als Filmvorlage für "Rossini" diente.

