Von Jutta Czeguhn

Mozart gendert. Da ist dieses verhängnisvolle "e", tutte, nicht das allumfassende männliche tutti. "Così fan tutte". Die Frauen sind es, die verführbar sind, allesamt. Warum Mozart sich hier selbst zitiert, respektive den Don Basilo, der im "Figaro" zu dem Schluss kommt: "Così fan tutte le belle", "so machen's alle Schönen"? Warum er es nicht bei dem viel unverfänglicheren Titel belässt, den sein Librettist Lorenzo Da Ponte für ihr letztes gemeinsames Opernwerk gewählt hat, "La scuola degli amanti" - "Die Schule der Liebenden"? Nun, einer wie Mozart wusste wohl nur zu genau, was er tat: Uraufführung am 26. Januar 1790 im Wiener Burgtheater. Dann stirbt der Auftraggeber, Kaiser Joseph II. und nach nur zehn weiteren Vorstellungen wird das dramma giocoso abgesetzt. Die Hoftrauer ist nicht der einzige Grund für diesen Misserfolg, die frivole Verwechslungskomödie um Liebe und Treue ist dem Publikum suspekt. Etwas stimmt nicht mit dieser betörenden Musik, sie hinterlässt einen bitteren Nachgeschmack.

Als "Così fan tutte" 1795 im Königlichen Residenztheater, dem heutigen Cuvilliéstheater, auf die Bühne kommt, ist der Komponist schon vier Jahre tot. Und auch in München wird man lange Zeit fremdeln mit der Oper, ehe sich Richard Strauss 1897 der Sache annimmt, und die "Così" im 20. Jahrhundert zum Münchner Repertoirestück wird. Das Publikum des Biedermeier aber will sich seine Vorstellungen von Liebe und blütenweißer (Gattinnen-)Treue nicht ins Lächerliche ziehen lassen von Mozarts unmoralischen Angeboten. Da schließt man sich lieber dem humorfreien Richard Wagner an, der diese "Così" als frivol-banalen Tingeltangel abtut, an den Mozart sein göttliches Genie verschwendet habe. Doch ausgerechnet Wagner, der der Welt den Tristan-Akkord beschert hat, hätte besser hinhören sollen!

Detailansicht öffnen Auf Matratzen spielt sich viel ab in dieser Neuinszenierung von Mozarts "Così fan tutte". Die Schwestern Dorabella (links: Neuensemble-Mitglied Avery Amerau) und Fiordiligi (Louise Alder) sind verlobt. Aber mit den Richtigen? (Foto: Wilfried Hösl)

Etwa bei "Soave sia il vento", den wohl schönsten drei Musikminuten der Operngeschichte. Allein schon dieses Terzettino lohnt nun den Besuch der Neuinszenierung der "Così", die am Mittwoch, 26. Oktober, an der Bayerischen Staatsoper Premiere hat. Wir befinden uns da in der Mitte des ersten Aktes, dem Kippmoment der Oper. Die Schwestern Fiordiligi und Dorabella trauern ihren Verlobten Guilelmo und Ferrando hinterher, die scheinbar in den Krieg ziehen. Chef-Intrigant Don Alfonso ist bei ihnen. Er hat mit den Männern auf die Untreue der Damen gewettet. Bald werden die beiden verkleidet zurückkehren und alles dransetzen, sich gegenseitig die Geliebten auszuspannen, an deren Treue sie mit männlicher Eitelkeit glauben. Doch Mozarts Musik weiß mehr als seine Figuren, und nimmt in diesem hinreißend zarten Terzett schon all die widerstrebenden Gefühle vorweg, die sein Personal noch befallen werden; just auf dem Wort "desir", Begierde, verschmelzen die drei Stimmen zu einem verstörenden, dissonanten Siebentonklang. Das Menschenexperiment hat begonnen. Let's talk about sex.

Begierde ist für Benedict Andrews, der mit seiner Inszenierung am Nationaltheater Hausdebüt feiert, die treibende Energie, die alle romantischen Konzepte von Monogamie und Familie als Keimzelle der Gesellschaft ins Wanken bringt. Der australische Theater- und Filmregisseur ("Seberg" 2019), über den Schauspielerin Cate Blanchett einmal gesagt hat, er würde noch jeden Text zu Boden ringen, seziert die Idealvorstellung von Liebe bis auf die Knochen, bis sich am Ende eine große Leere auftut. Er habe sich dem Stoff, so erzählt seine Dramaturgin Katja Leclerc, sehr analytisch genähert, das Denken des slowenische Star-Philosophen und Psychoanalytikers Slavoj Žižek zu Rate gezogen, dessen Buch "Sex und das verfehlte Absolute" für Furore gesorgt hat. Den Kontrollverlust zu akzeptieren, zu lernen, "mit dem ultimativen Scheitern umzugehen", ist für einen wie Žižek der Kern der Liebe. Und auch für Andrews - und Mozart - die Essenz dieser Oper.

Detailansicht öffnen Zynischer Anstifter der Liebesprobe: Aber ist Don Alfonso (Christian Gerhaher) am Ende wirklich der Wettkönig? (Foto: Wilfried Hösl)

Die Produktion, die laut Staatsoper anders als von Intendant Serge Dorny im Mai angekündigt, nicht der Start für einen neuen Da-Ponte-Zyklus sein wird, verheißt also eine spannende Interpretation von Mozarts Werk. Zumal hier neben Andrews auch beinahe alle anderen Akteurinnen und Akteure debütieren: Vladimir Jurowski dirigiert seine erste Così fan tutte und damit auch seine erste Mozart-Oper als Generalmusikdirektor am Haus, Kammersänger Christian Gerhaher, wie Jurowski ein großer Tiefseelenforscher, singt den Don Alfonso zum ersten Mal. Rollenpremieren werden es auch für die jungen Liebenden Louise Alder (Fiordiligi), Avery Amerau (Dorabella), Sebastian Kohlhepp (Ferrando) und Ensemblemitglied Konstantin Krimmel (Guilelmo) sein. Und Magda Willi, ebenfalls erstmals für die Staatsoper tätig, schafft Handlungsorte, die wie Filmsets in den offen Bühnenraum einfahren und damit dem Publikum die Künstlichkeit des Liebesexperiments deutlich machen. Denn wir alle, tutte e tutti, sind Teil dieses Spiels.

Così fan tutte, Bayerische Staatsoper, Premiere Mi., 26.10., 19 Uhr, die Vorstellung wird als Videolivestream auf BR-Klassik Concert und staatsoper.tv übertragen und ist anschließend 30 Tage als Video-on-Demand abrufbar. Infos und weitere Vorstellungen unter www.staatsoper.de