Von Korbinian Eisenberger

Für die Staatsanwaltschaft ist das Kapitel Piusheim beendet. Zweieinhalb Jahre nach Bekanntwerden möglicher Missbrauchsfälle in der einstigen Erziehungsanstalt südöstlich von München, sind die Ermittlungen eingestellt worden. Eine Sprecherin hatte am Sonntag auf Nachfrage der DPA erklärt, man habe die Verdachtsfälle in dem einstigen Heim im Erzbistum München und Freising nicht aufklären können. Bereits im August habe man die Akte geschlossen. Und so bleiben die zentralen Fragen offen.

Auslöser der Ermittlungen war ein Mann, der im April 2020 selbst wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern vor Gericht stand. Im Prozess erklärte er, in den 1970er-Jahren im Piusheim jahrelang missbraucht worden zu sein. Der inzwischen 58-Jährige nannte einen damaligen Erzieher und einen angehenden Pfarrer als Täter, sprach von "Prostitution und Anschaffen". So leitete die Staatsanwaltschaft Ermittlungen ein.

Ein Mann berichtete von jahrelangen Vergewaltigungen in seiner Kindheit

Recherchen der SZ führten zu einem weiteren Mann, der ebenfalls von sexuellen Handlungen gegen ihn berichtete. Franz Mayer, dessen Name aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes von der Redaktion geändert ist, berichtete bei einem Treffen in seiner neuen Heimat in Niedersachsen von brutalen Vergewaltigungsszenen, die sich im Piusheim systematisch ereignet hätten. Mayers Bericht zufolge musste er sich zusammen mit zehn bis 15 anderen Schülern, alle etwa im Alter von zehn Jahren, vor der Bürotür eines Pfarrers in eine Schlange stellen. Er habe sich ausziehen müssen, ehe er mit einer Reitpeitsche versohlt worden sei. Der Pfarrer habe die Hose offen gehabt und mit der anderen Hand onaniert.

Mayer war nachweislich von Februar 1957 bis März 1960 im Piusheim untergebracht. Nach seiner Erinnerung wurde er in insgesamt vier verschiedenen katholischen Heimen von Nonnen, Pfarrern, Mitarbeitern und Schülern sexuell missbraucht. Nachforschungen bestätigten seinen Aufenthalt in drei dieser Heime, die schwierige Suche nach Beweisen blieb ohne Ergebnis.

Die Recherche über das Piusheim in den 70er- und 80er-Jahren führte zudem zu Thomas Haberle, der die Einrichtung im Landkreis Ebersberg von 1976 bis 1980 besucht hatte. Er berichtete von überwiegend netten Erziehern, aber auch von dem Mitarbeiter Horst M., der Schüler für sexuelle Dienste mit Geld belohnt habe. Haberle erklärte im Juli 2020, er selbst sei nicht betroffen gewesen, berichtete aber von Erzählungen seiner Schulkameraden: "Du musst nur zum M. gehen, der verführt dich dann."

Vergangenes Jahr teilte Haberle mit, dass ihn die Kriminalpolizei nach seinen Aussagen in der Zeitung als Zeuge befragt habe. Auch mit Franz Mayer, inzwischen 79, hatte die Polizei dem Vernehmen nach Kontakt. Die Ermittlungen aber brachte das offenbar nicht voran. "Die Vernehmung der von ihnen genannten Personen hat zu keinem konkreten Anfangsverdacht und zu keiner konkreten verdächtigen Person geführt", erklärt Andrea Grape, Pressesprecherin Staatsanwaltschaft München II.

"Konkret im Gedächtnis bleiben Highlights oder besonders schlimme Ereignisse."

Das Nachforschen in Fällen, die 50 bis 70 Jahre zurückliegen, ist äußerst schwierig. Damit hat Matthias Katsch von der Betroffeneninitiative "Eckiger Tisch" hinreichende Erfahrungen gemacht. In aller Regel könnten Erwachsene nicht sagen, wo sie als Kind wann waren. Jahreszahlen, Orte, Namen - solche Dinge würden über die Jahrzehnte diffus. "Konkret im Gedächtnis bleiben Highlights oder besonders schlimme Ereignisse", so Katsch.

Offenbar erschwert das auch die Ermittlungen der Polizei. "Wir können nur mit Zeugen arbeiten, die konkrete Tathandlungen beschreiben können von Personen, die sie namentlich benennen können", erklärt die Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Franz Mayer etwa kann zwar die Handlungen beschreiben, sich aber nicht mehr an die Namen der Täter erinnern - womöglich auch deswegen, weil er sie aus Selbstschutz schon vor langer Zeit verdrängt hat. Thomas Haberle indes kann zwar Namen nennen, war allerdings nicht selbst Betroffener, sondern hörte nur Berichte von Kameraden.

Detailansicht öffnen Franz Mayer, der in Wirklichkeit anders heißt, bei einem Treffen auf seinem Balkon in einer kleinen Stadt in Niedersachsen. (Foto: Korbinian Eisenberger)

Franz Mayer hat nach der Veröffentlichung seiner Geschichte weitere 5000 Euro zu den bisherigen 5000 zur Anerkennung seines Leids von der Katholischen Kirche erhalten. Seine Pflegestufe wurde auf vier angehoben, weil er sich wegen der Schmerzen unter anderem im Anus nicht mehr selbst waschen kann. Die Summe der Zahlungen an ihn empfinde er als Hohn. "Ich will viel mehr erreichen, das hält mich am Leben."

Die Ermittler aber haben aufgegeben. Allerdings womöglich nicht endgültig, wie die Sprecherin der Staatsanwaltschaft mitteilt: "Wenn sich konkrete Anhaltspunkte ergeben für bestimmte Straftaten, nehmen wir die Ermittlungen natürlich wieder auf." Gemeint sind Geschädigte, die sich an Tat und Täternamen erinnern.