Für München sind insgesamt sechs Spiele angesetzt. Die Arena des FC Bayern in Fröttmaning heißt zu dem Anlass „München Fußball Arena“. In ihr gibt es 67 000 Plätze. Was man sonst noch zum Austragungsort München wissen muss:

Welche Spiele finden in München statt?

Die erste Partie war gleich das Eröffnungsspiel am Freitag, 14. Juni 2024, zwischen Deutschland und Schottland. Begleitet wurde das Spiel von Tausenden feiernden Schotten, die gemeinsam mit deutschen Fans friedlich und feucht-fröhlich feierten.

Zudem gibt es drei weitere Vorrundenspiele (am Montag, 17. Juni 2024, am Donnerstag, 20. Juni 2024, und am Dienstag, 25. Juni 2024).

Außerdem wird ein Achtelfinale in München gespielt, nämlich eines der beiden letzten, am Dienstag, 2. Juli 2024.

Auch ein Halbfinale ist in München angesetzt: das erste, am Dienstag, 9. Juli 2024. Der Anpfiff wird um 21 Uhr erfolgen. Damit die deutsche Nationalelf dieses Spiel erreichen kann, muss sie in ihrer Gruppe A in der Vorrunde Erster werden.

Alle Spiele im Überblick:

14. Juni 2024: Deutschland – Schottland 5:1

– Schottland 5:1 17. Juni 2024: Rumänien – Ukraine 3:0

20. Juni 2024: Slowenien – Serbien 1:1

25. Juni 2024, 21 Uhr: Dänemark – Serbien

2. Juli 2024, 18 Uhr: Achtelfinale 1E – 3A/B/C/D (AF7)

9. Juli 2024, 21 Uhr: Halbfinale

Gibt es noch Karten?

Die Spiele sind offiziell alle ausverkauft – es gibt jedoch die Möglichkeit, über die offizielle Plattform des europäischen Fußballverbandes Uefa zurückgegebene Karten zu erwerben. Genaueres erfahren Sie hier:

Wurde die Münchner Arena für die EM umgestaltet?

Ja. Es wird ausschließlich Sitzplätze geben. Um die höheren Sicherheitsstandards einlösen zu können und die Fans trotzdem zügig in die Arena zu lotsen, ist auf der Esplanade vor der Arena ein temporärer Sicherheitsring mit 120 Einlässen errichtet. Auf dem Busparkplatz Nord ist ein Zelt für Volunteers aufgebaut, auf dem Equila-Land-Gelände entsteht ein Akkreditierungszentrum. Außerdem soll der Mobilfunkstandard 5G bis zur EM überall in der Arena gewährleistet sein.

Am Christopher-Street-Day-Wochenende (22./23. Juni) leuchtet die Arena außerdem in Regenbogenfarben. Das hat der europäische Fußball-Verband Uefa den Organisatoren diesmal problemlos erlaubt, nachdem es vor drei Jahren noch untersagt war. Bei der wegen Corona um ein Jahr verschobenen EM in zehn Ländern wollte die Stadt München das Stadion 2021 zum Spiel zwischen Deutschland und Ungarn bunt schillern lassen, aus Protest gegen ein LGBTIQ-feindliches Gesetz der ungarischen Regierung.

Heuer finden am CSD-Wochenende in München keine EM-Spiele statt. Abgesehen von diesem Wochenende leuchtet die Außenhülle des Stadions im EM-Layout, an den Spieltagen mit den Nationalflaggen der beteiligten Teams.

Wie komme ich öffentlich zur Arena?

Die WM-Arena erreicht man über die U6-Haltestelle Fröttmaning. Wer mit dem Zug anreist und am Hauptbahnhof oder am Ostbahnhof ankommt, steigt zunächst in die S-Bahn um und fährt auf der Stammstrecke bis zum Marienplatz. Dort können die Fußballfans dann Richtung Garching-Forschungszentrum in die U6 umsteigen. Auch am Sendlinger Tor, Odeonsplatz oder Münchner Freiheit kann man gut umsteigen. Die Fahrt von dort bis Fröttmaning dauert etwa 15 Minuten, die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) verstärkt die Linie für die An- und Abreise zu den Fußballspielen.

Von der U-Bahnstation bis zum Stadion läuft man etwa 15 Minuten. Fans sollten also genug Zeit einplanen für die öffentliche Anreise, denn auch für die Ticket- und Sicherheitskontrollen gehen sicherlich 45 Minuten drauf.

Wo kann ich mit dem Auto parken?

Über die A9, Autoabfahrt München-Fröttmaning-Süd, und über die A99, Abfahrt München-Fröttmaning-Nord, erreicht man das Stadion. Dort stehen 10 000 Parkplätze zur Verfügung. Es besteht eine Höhenbegrenzung von zwei Metern und eine Einfahrtbreite von maximal 2,30 Metern, größere und breitere Fahrzeuge müssen auf den Gästeparkplatz ausweichen. Autofahrer können das Kfz-Kennzeichen ihres Wagens vorab online registrieren.

Wer sich den Stau zur oder von der Arena weg sparen will, kann auf Park-and-Ride-Parkplätze ausweichen. Eine Liste findet sich hier. Besonders zu empfehlen sind an der U6 gelegene, etwa der in Garching-Hochbrück, im Parkhaus Kieferngarten oder an der Studentenstadt.

Wie lief das Fan-Fest ab?

Zwei Tage vor dem Beginn der Europameisterschaft hat ein Großkonzert auf der Münchner Theresienwiese geben, auf dem Ed Sheeran, Nelly Furtado, Mark Forster, Tim Bendzko und die Britin Dylan aufgetreten sind. Den Anstoß für das Konzert hatte EM-Turnierdirektor Philipp Lahm gegeben. Insgesamt 60 000 Personen kamen – 90 000 hätten Platz gehabt. Der Veranstalter hatte die Eintrittspreise schrittweise immer weiter gesenkt, von anfangs 111,65 Euro über 99 und 69 Euro bis zuletzt 48,30 Euro.

Wie der Abend lief, haben die Kolleginnen Jana Jöbstl und Lisa Sonnabend hier für Sie zusammengefasst:

Wie speziell Ed Sheerans Auftritt auf der Theresienwiese ankam, lesen Sie hier:

Abgesehen vom Fan-Fest ist während der EM im Olympiapark eine Fan-Zone für 30 000 Menschen eingerichtet. Auf dem Olympiasee ist eine 120 Quadratmeter große Leinwand errichtet, auf der alle EM-Spiele live übertragen werden. Während der Weltmeisterschaft 2006 hatte das Public Viewing noch im Olympiastadion stattgefunden; wegen Umbaumaßnahmen kann es in diesem Jahr dort jedoch nicht stattfinden. Weitere Screens sind am Theatron (36 Quadratmeter) und auf dem Hans-Jochen-Vogel-Platz (21 Quadratmeter) aufgestellt. Ferner ist auf der Bühne vor den Rasenstufen am Olympiasee ein Showprogramm geboten. Die Fan-Zone öffnet täglich ab 13 Uhr. Der Einritt ist frei.

Weil die Fan-Zone bei den Vorrunden-Spielen immer wieder wegen Überfüllung gesperrt werden musste, wird die Stadt vom 28. Juni an für einige Spiele auch das angrenzende Olympiastadion öffnen. Live übertragen werden dort dann die Spiele der deutschen Nationalmannschaft sowie die Spiele, die in München stattfinden.

Welche Münchner spielen eine Schlüsselrolle bei der Veranstaltung?

Philipp Lahm, langjähriger Spieler des FC Bayern und 2014 Weltmeister mit Deutschland, ist Geschäftsführer der DFB Euro GmbH, die sich um die Planung und Organisation der EM kümmert.

DFB-Schiedsrichter Felix Brych, der für den SV Am Hart München pfeift, fungiert als offizieller Städtebotschafter für München.

Als lokale Botschafterin wurde die deutsch-schweizerische ehemalige Profi-Fußballerin und -Eishockeyspielerin Kathrin „Ka“ Lehmann berufen.