Mehr Musiker für weniger Geld: Für das als Fan-Fest deklarierte Großkonzert am 12. Juni auf der Theresienwiese, mit dem die Fußball-Anhänger auf die zwei Tage später in der Fröttmaninger Arena beginnende Europameisterschaft eingestimmt werden sollen, gibt es nun billigere Tickets in einer begrenzten Zahl, wie der Konzertveranstalter FKP Scorpio am Donnerstag mitteilte. Zum bisher angebotenen Einheitspreis von 111,65 Euro kommen zwei weitere Kategorien dazu, für 99 beziehungsweise 69 Euro, jeweils inklusive aller Gebühren. Dafür gibt es sogar einen weiteren Künstler zu sehen, den deutschen Sänger Tim Bendzko.